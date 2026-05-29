Nicolas Cage! Sowieso (fast) immer gut - in der neuen "Spider Noir"-Serie aber sogar noch besser. Überhaupt: Diese Produktion schafft es, dem doch schon recht abgelutschten Superhelden-Genre wieder Charakter zu verleihen. Während Star City uns in eine alternative Vergangenheit rund um das "Rennen zum Mond" versetzt. Richtig spannend! Außerdem diese Woche: Die fantastische Rose Byrne als Mutter im freien Fall (If I had legs I'd kick you) - und überraschend klasser (und von der Kritik gefeierter) Influencer-Horror aus Kanada.

"Spider-Noir" Amazon, Superhelden/Noir, Staffel 1, 8 Folgen: Nicolas Cage als gealterten Privatdetektiv der 1930er, der von seiner Vergangenheit als maskierter Rächer eingeholt wird. Düsteres Retro-Spin-off aus dem Spider-Man-Universum.

„Achtsam Morden“ Netflix, Crime/Comedy, Staffel 2, 8 Folgen: Anwalt und Mafia-Manager Björn (Tom Schilling) versucht, Familienleben, Achtsamkeit und organisierte Kriminalität zu vereinbaren. Mit gewohnt tödlichen Folgen. Nach den Romanen von Karsten Dusse.

„Star City“ Apple TV+, Drama/Sci-Fi, Staffel 1, 10 Folgen: Prestige-Serie über den Wettlauf ins All während des Kalten Kriegs. Astronauten, Ingenieure und ihre Familien geraten durch politischen Druck, nationale Ambitionen und persönliche Krisen unter Druck.

„If I Had Legs I’d Kick You“ HBO, Psychodrama, Spielfilm, 2025, ca. 110 Min.: Eine Mutter (Rose Byrne) versucht den Zusammenbruch ihres Lebens zu verhindern – und gerät immer tiefer in eine psychische Abwärtsspirale. Intensives Drama von Mary Bronstein mit Christian Slater, Conan O’Brien, A$AP Rocky.

„Matlock“ Sky/WOW, Anwaltsdrama, Staffel 2, 10 Folgen: Kathy Bates kehrt als scheinbar harmlose pensionierte Anwältin zurück, die undercover in einer Kanzlei arbeitet, um den Tod ihrer Tochter aufzuklären. Erfolgreicher Reboot des Serienklassikers mit Krimi- und Racheelementen.