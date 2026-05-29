Spider-Noir
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Zeitgeist

Die 6 spannendsten neuen Serien und Filme dieser Woche

Auf diese neuen Serien und Filme darf man sich freuen.

Andreas Bovelino

von Andreas Bovelino

29.05.26

Nicolas Cage! Sowieso (fast) immer gut - in der neuen "Spider Noir"-Serie aber sogar noch besser. Überhaupt: Diese Produktion schafft es, dem doch schon recht abgelutschten Superhelden-Genre wieder Charakter zu verleihen. Während Star City uns in eine alternative Vergangenheit rund um das "Rennen zum Mond" versetzt. Richtig spannend! Außerdem diese Woche: Die fantastische Rose Byrne als Mutter im freien Fall (If I had legs I'd kick you) - und überraschend klasser (und von der Kritik gefeierter) Influencer-Horror aus Kanada. 

"Spider-Noir"

Amazon, Superhelden/Noir, Staffel 1, 8 Folgen: Nicolas Cage als gealterten Privatdetektiv der 1930er, der von seiner Vergangenheit als maskierter Rächer eingeholt wird. Düsteres Retro-Spin-off aus dem Spider-Man-Universum.  

„Achtsam Morden“

Netflix, Crime/Comedy, Staffel 2, 8 Folgen: Anwalt und Mafia-Manager Björn (Tom Schilling) versucht, Familienleben, Achtsamkeit und organisierte Kriminalität zu vereinbaren. Mit gewohnt tödlichen Folgen. Nach den Romanen von Karsten Dusse. 

„Star City“

Apple TV+, Drama/Sci-Fi, Staffel 1, 10 Folgen: Prestige-Serie über den Wettlauf ins All während des Kalten Kriegs. Astronauten, Ingenieure und ihre Familien geraten durch politischen Druck, nationale Ambitionen und persönliche Krisen unter Druck. 

„If I Had Legs I’d Kick You“

HBO, Psychodrama, Spielfilm, 2025, ca. 110 Min.: Eine Mutter (Rose Byrne) versucht den Zusammenbruch ihres Lebens zu verhindern – und gerät immer tiefer in eine psychische Abwärtsspirale. Intensives Drama von Mary Bronstein mit Christian Slater, Conan O’Brien, A$AP Rocky.

„Matlock“

Sky/WOW, Anwaltsdrama, Staffel 2, 10 Folgen: Kathy Bates kehrt als scheinbar harmlose pensionierte Anwältin zurück, die undercover in einer Kanzlei arbeitet, um den Tod ihrer Tochter aufzuklären. Erfolgreicher Reboot des Serienklassikers mit Krimi- und Racheelementen. 

„Influencers“

Amazon, Horror/Thriller, Spielfilm, ca. 100 Min.: Eine Influencerin gerät in ein Spiel aus Manipulation und Gewalt. Der stylische kanadische Horrorthriller verbindet Social-Media-Satire mit schwarzem Humor und Psychoterror  und wurde von Kritikern begeistert aufgenommen. 

(freizeit.at)  |  Stand:
Andreas Bovelino

Über Andreas Bovelino

Redakteur bei KURIER freizeit. Ex-Musiker, spielte in der Steinzeit des Radios das erste Unplugged-Set im FM4-Studio. Der Szene noch immer sehr verbunden. Versucht musikalisches Schubladendenken zu vermeiden, ist an Klassik ebenso interessiert wie an Dance, Hip-Hop, Rock oder Pop. Sonst: Texte aller Art, von philosophischen Farbbetrachtungen bis zu Sozialreportagen aus dem Vorstadt-Beisl. Hat nun, ach! Philosophie, Juristerei und Theaterwissenschaft und leider auch Anglistik durchaus studiert. Dazu noch Vorgeschichte und Hethitologie, ist also auch immer auf der Suche einer archäologischen Sensation. Unter anderem.

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