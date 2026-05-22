Natürlich freuen wir uns alle auf ein Wiedersehen mit Rip und Beth auf der Dutton Ranch. Auch wenn die mittlerweile nicht mehr in Montana, sondern im brutheißen Texas liegt. ABER: Ein echt interessanter Titel unter dem Radar ist The Burroughs. Eine faszinierende, witzige und auch durchaus furchteinflößende Reise ins Amerika der "Elderly", die, wenn sie es sich leisten können, gerne in Luxus-Communities ihre besten letzten Jahre verbringen. Stranger Things im Seniorenheim - das hat doch wirklich was! Maximum Pleasures Guaranteed - der Titel verspricht Spannung, jede Menge Twists, und sogar die genau richtige Prise Witz. Hat was! Und ja, Wicked Teil 2 nicht vergessen. Ist besser als man glauben möchte. So man schräge Märchen uns Jeff Goldblum mag ...

"WICKED – TEIL 2" Sky/Wow, Fantasy/Musical, Spielfilm, 137 Min.: Im großen Finale der „Wicked“-Saga treffen Elphaba und Glinda ein letztes Mal aufeinander, während Oz endgültig im Chaos versinkt. Mit Cynthia Erivo, Ariana Grande und Jeff Goldblum.

„THE BOROUGHS“ Netflix, Mystery/Horror/Fantasy, Staffel 1, 8 Folgen: Bewohner einer abgeschotteten Seniorenanlage entdecken, dass hinter ihrem idyllischen Zuhause eine übernatürliche Bedrohung lauert. Origineller Mix mit Stranger-Things-Vibes im Altersheim-Setting.

"DUTTON RANCH" Paramount+, Western/Drama, Staffel 1, 9 Folgen: Beth Dutton und Rip Wheeler versuchen in Texas ein neues Leben aufzubauen und geraten in brutale Machtkämpfe. Neues Spin-off des „Yellowstone“-Universums mit Kelly Reilly und Cole Hauser.

"JACK RYAN: GHOST WAR" Amazon Prime, Action/Thriller, Spielfilm, 105 Min.: Jack Ryan wird widerwillig in eine geheime Mission hineingezogen und stößt auf eine abtrünnige Black-Ops-Einheit mit eigener Agenda. Rückkehr der erfolgreichen Spionage-Franchise mit John Krasinski und Sienna Miller.

"THE YOGURT SHOP MURDERS" HBO, True Crime/Doku, Miniserie, 5 Folgen: Die Serie beleuchtet einen bis heute ungelösten Vierfachmord in Texas neu und untersucht damalige Ermittlungsfehler sowie brisante neue Spuren. Düsterer True-Crime-Stoff nach einem erschütternden Fall aus den 1990ern.

"MAXIMUM PLEASURE GUARANTEED" Apple TV+, Thriller/Comedy, Staffel 1, 10 Folgen: Eine frisch geschiedene Mutter gerät zwischen Jugendfußball, Erpressung und Mord in eine zunehmend absurde Spirale. Schwarzhumorige Thriller-Serie mit Tatiana Maslany („Orphan Black“) und Jake Johnson („New Girl“, „Minx“).

„9-1-1: NASHVILLE“ Disney+, Drama/Action, 2. Teil v. Staffel 1, 6 Folgen: Der neue Ableger der Erfolgsserie begleitet Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste im hektischen Alltag von Nashville. US-Franchise-Hit rund um spektakuläre Katastropheneinsätze.

„CARÍSIMA“ Netflix, Comedy/Satire, Staffel 1, 10 Folgen: Eine "Influencerin" wird von einem Stalker verfolgt, während ihre perfekt inszenierte Online-Welt außer Kontrolle gerät. Schwarze Comedy aus Argentinien über Social-Media-Wahn und digitale Selbstdarstellung.