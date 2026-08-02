In meiner Bibliothek gibt es kaum Prestige-Bücher, die man hinstellt, weil sie gut aussehen“, sagt Marina Lacković, die den meisten als Malarina bekannt ist. Die Zeiten, als sie noch Bücher zum Herzeigen hatte, hat sie seit ewig hinter sich gelassen, einige solcher Exemplare sind höchstens noch in der Wohnung verstreut: „ein paar im Schlafzimmer, eines im Bad und noch ein paar am Klo.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Malarina privat Bücher und Efeu: eine gute Geschichte

Die Serbin will Erbin werden Kabarettistin wollte Marina Lacković eigentlich nie werden, doch längst zählt die gebürtige Serbin zu den prämierten Größen der Szene: Österreichischer Kabarettpreis, Salzburger Stier und Deutscher Kleinkunstpreis sprechen für sich. Ab 11. September ist sie mit ihrem aktuellen Programm „Trophäenraub“ wieder im Stadtsaal zu sehen. Das Thema in einem Satz: „Die Serbin will Erbin werden“. Der Zungenschlag geht dabei von Serbisch über Derb-Wienerisch bis zum Hietzinger Idiom. Mit Puff-Puff, Bling-Bling und Zappzarapp könne man die Weltherrschaft an sich reißen, heißt es da. Und dieser Mischmasch verschiedener Welten unterhält eben auch das Publikum.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Malarina privat Gibt es einen Lieblingsleseplatz? Ja, klar!

Beste Sommerlektüre Barbi Marković Gut unterhalten ist auch, wer vor ihrem Buchregal steht. Denn auch dort findet Unterschiedliches zusammen: Feministische Theorie nimmt ebenso viel Platz ein wie Bücher über Migration, Identität oder gesellschaftliche Fragen. Dazu österreichische Gegenwartsautorinnen wie Barbi Marković, Lydia Haider, Stefanie Sargnagel oder Martina Hofer, daneben Daniel Wisser oder Daniel Glattauer mit seinem E-Mail-Roman „Gut gegen Nordwind“. Besonders ans Herz legt uns Marina Lacković „Minihorror“ von Barbi Marković. „Das Buch ist absurd, komisch und gleichzeitig erstaunlich präzise darin, den alltäglichen Wahnsinn einzufangen.“ Es liest sich leicht, bleibt aber lange im Kopf. „Genau die Art von Sommerlektüre, nach der man glaubt, die Welt kurz besser verstanden zu haben.“