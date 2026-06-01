Blumenwiese anlegen: Expertin gibt Tipps für den Garten

Der getrimmte Rasen war lange das Ideal des gepflegten Gartens: kurz, gleichmäßig, sattgrün – ohne Klee und Löwenzahn. Doch dieses Bild wirkt zunehmend aus der Zeit gefallen. Denn was ordentlich aussieht, ist ökologisch oft verarmt: wenige Pflanzenarten, wenig Nahrung für Insekten, kaum Schutz für Kleintiere.

Vielfalt im Garten Dabei geht es nicht nur um Idylle. Artenreiche Wildblumenwiesen sind in Österreich selten geworden, die intensive Nutzung von Wiesen, Weiden und anderen Grünflächen setzt der Biodiversität in ganz Europa zu. In den vergangenen Jahrzehnten sind vielerorts Pflanzenarten verschwunden – und mit ihnen die Vielfalt blühender Wiesen. Wie stark sich die Vegetation an konkreten Standorten verändert, dokumentiert etwa das europäische Forschungsprojekt „ReSurveyEurope“, das historische und aktuelle Pflanzenaufnahmen zusammenführt. Es zeigt, dass sich Europas Pflanzenwelt über Jahrzehnte sichtbar verschoben hat. Ein Garten rettet zwar nicht die Welt, aber er kann ein Ort sein, in dem wieder mehr wachsen, blühen, leben darf. Dafür muss man nicht sofort den ganzen Rasen umgraben. Entscheidend ist, was passt: „Hier muss man zwischen einer echten Blumenwiese und einem Kräuterrasen unterscheiden“, sagt Katja Batakovic von „Natur im Garten“. Beide seien wertvoller als der klassische Rasen, erfüllten aber unterschiedliche Funktionen. Ein Kräuterrasen bleibt niedriger, wird häufiger gemäht und kann betreten werden. Er ist dennoch deutlich blütenreicher als ein englischer Rasen“, sagt Batakovic. „Darin wachsen Kräuter, von denen Insekten leben. Und wo Insekten sind, finden auch Vögel, Igel oder Spitzmäuse Nahrung.“

Schmetterlingsparadies Die Blumenwiese legte ökologisch noch eines drauf; „Sie wird höher, bietet mehr Struktur und damit auch mehr Rückzugsräume.“ Das sei für viele Tiere wichtig. Schmetterlinge, beispielsweise, brauchen lockere Wiesen, in denen sie zwischen den Halmen fliegen, Eier ablegen und Raupen aufziehen können. Der Wandel beginnt meist nicht mit einem Packerl Saatgut, sondern mit weniger Eingreifen. Wenn man nicht mehr jede Woche mäht, sondern nur noch etwa einmal im Monat, entsteht ein Kräuterrasen oft ganz von selbst“, sagt Batakovic. Er brauche keine Düngung, müsse nicht vertikutiert werden, standortgerechte Kräuter siedelten sich von allein an. „Konventionell würde man sagen: Der Rasen verunkrautet. Ich würde eher sagen: Er verwildkrautet“, sagt Batakovic.

Länger grün Ein Beispiel dafür ist Klee. Er gilt vielen als Störfaktor im perfekten Grün, ist aber robust und ökologisch wertvoll. „Klee ist ein Tiefwurzler“, sagt Batakovic. „Er findet auch dann noch Wasser, wenn andere Pflanzen längst vertrocknen. Deshalb bleibt ein Kräuterrasen im Hochsommer oft noch grün, während ein englischer Rasen schon dürr ist.“ Bei Hitze rolle er tagsüber die Blätter etwas ein, am Abend oder am Morgen öffneten sie sich wieder. „Für kleinere Gärten ist ein Kräuterrasen meist die praktischere Lösung“, sagt Batakovic. „Er ist pflegeleicht, begehbar und lässt sich je nach Nutzung kürzer oder etwas länger halten.“ Eine Blumenwiese brauche hingegen eine gewisse Größe, damit sie optisch wirke. Wer trotzdem Blumenwiesenelemente möchte, kann mit kleinen Flächen arbeiten: einem Streifen vor der Hecke, einer Blumeninsel oder einem Randbereich. „Auch fünf Quadratmeter Wiese können ökologisch sehr wertvoll sein“, sagt Batakovic. Wege, Sitzplätze und Spielbereiche dürfen dann gerne kurz gemäht bleiben.

Mäh-Rhythmen Auch bei der Pflege unterscheiden sich die Varianten. „Gesteuert wird das Wachstum vor allem über den Mähintervall“, sagt Batakovic. Ein Kräuterrasen wird alle zwei bis vier Wochen gemäht, eine Blumenwiese nur zwei- bis dreimal im Jahr. „Bei der Blumenwiese sollte das Mähgut abtransportiert werden, sonst werden die Nährstoffe wieder in den Boden zurückgeführt und die Fläche wird mit der Zeit zur Fettwiese.“ Blumenwiesen mögen es aber mager.

Frage des Standorts Geduld gehört dazu. Wer eine Samenmischung ausstreut, sollte nicht erwarten, dass nach vier Wochen die Almwiese vor der Haustür steht. Viele Wildkräuter keimen nicht sofort“, sagt Batakovic. „Manche brauchen Monate, manche sogar einen Winter. Sie warten gewissermaßen auf den richtigen Zeitpunkt.“ Langfristig setzt sich durch, was zum Standort passt: „Ein Garten in Wien braucht andere Arten als einer im Waldviertel oder der Steiermark.“ Oft reicht es, zunächst wachsen zu lassen, was schon da ist. Nach der Mahd kann eine Wiese dann braun und lückig aussehen; diese offenen Stellen braucht’s aber, damit Samen keimen können. Das Plädoyer lautet also nicht: „Schafft den Rasen ab“, sondern: „Gebt ihm Gesellschaft“. Am Ende sollte ein Garten nämlich zweierlei können: seinen Besitzern gefallen und anderen Lebewesen Raum geben. Batakovic: „Man muss also immer beides zusammenbringen: das menschliche Bedürfnis nach Gestaltung und Ordnung – und die Bedürfnisse der Natur.“