Das Selbstbild entsteht im Kinderzimmer

„Was passiert mit mir?“, fragt Ivy ängstlich. Als sie ein leuchtend rotes „Wuschelpuschel“ in den Händen hält, verkrampft sich ihr Körper und Tränen rinnen über die Wangen.

Es ist ein ungewöhnliches Abenteuer, in das sich das Mädchen im Kinderbuch „Du bist ein Wunder“ (Studio Wonderwords) wagt: Die Bäume, auf die sie trifft, tragen keine Tannenzapfen, sondern Gedankensamen. Die Wurzeln, über die sie steigt, sind nicht aus Holz, sondern aus Glaubenssätzen. Und die fliegenden Zuckerwatte-Wesen, erklärt Ben, sind Gefühle. „Dieses heißt Wut und es möchte deine Aufmerksamkeit.“

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Begriffe wie Glaubenssätze, Inneres Kind und die Kraft der Affirmationen sind in der Erwachsenenwelt seit einigen Jahren äußerst präsent. Eine Vielzahl an Ratgebern, Instagram-Accounts und Workshops zielt darauf ab, Erwachsene in Verbindung mit ihrem Selbstbild zu bringen. Stärkung von innen Aber beginnt das nicht zu spät? Das fragte sich die Wienerin Nina Kondler. Ihr Vater litt zeit seines Lebens an Depressionen. Was wäre gewesen, wenn er früher mit dem Thema in Berührung gekommen wäre? Wenn es früher mehr Verständnis gegeben hätte? Nach der Ausbildung zur Mentaltrainerin stand für Nina fest: Sie wollte Kindern früh einen Zugang zu sich selbst und ihren Gefühlen ermöglichen. Zur selben Zeit schloss ihre Freundin Viola Jagl ihre Ausbildung zur Grafikdesignerin mit einem Bilderbuch ab. Gemeinsam mit Co-Autorin Katharina Binder und Illustratorin Madita Ullmann entstand die Idee zu einem Kinderbuch, das die Bedeutung eines liebevollen Selbstbilds kindergerecht erzählt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martin Jordan Das Kinderbuch-Kollektiv von links: Madita Ullmann, Nina Kondler, Viola Jagl und Katharina Binder

Ihren Zugang zum Mentaltraining fand Nina dabei über den Sport. „Klassisch geht es darum: Was will ich erreichen? Und wie schaffe ich es, im entscheidenden Moment auf das zurückzugreifen, was in mir steckt?“ Mit der Zeit wurde ihr Ansatz ganzheitlicher. „Kinder vergessen schon früh, wer sie sind und was sie wollen. Sie verlieren sich und eifern den Werten der Eltern nach.“ Und so beginnt Nina mit ihrem Training – wie Ivy im Buch – mit dem Selbstbild. „Da passieren oft die ersten Aha-Erlebnisse.“ Etwa, wenn Kinder überrascht fragen: Oh, ich darf meine Welt selbst kreieren? Selbst herausfinden, was ich gerne mache?

Was fühle ich? Wie das konkret aussieht, zeigt eine Szene im Buch. „Pass auf, was passiert“, sagt Mentor Ben. Als Ivy das Wut-Wuschelpuschel sanft hält und ihm Aufmerksamkeit schenkt, entspannt es sich. „Niemand wird gerne ignoriert“, fährt Ben fort. „Genauso geht es deinen Gedanken. Sie versuchen mit dir zu kommunizieren. Oft reicht schon ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit.“

Du bist ein Wunder Das Kinderbuch "Du bist ein Wunder" ist ab sofort auf Deutsch und Englisch online auf der Webseite des Verlags Studio Wonderwords erhältlich.

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Um das Buch umzusetzen, gründeten Nina und Katharina einen Verlag, suchten eine nachhaltige Druckerei und starteten ein Crowdfunding. Innerhalb von 23 Stunden sammelten sie mehr als 10.000 Euro.

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Inzwischen ist das Buch auf Deutsch und Englisch erhältlich, dieses Monat kommt ein digitales Arbeitsbuch dazu und ein Ivy-Fortsetzung ist in Planung.