Warum Medikamente nicht bei jedem gleich wirken

Vor etwa 25 Jahren gelang der Wissenschaft ein Durchbruch: Mit dem Human Genome Project wurde erstmals das menschliche Erbgut nahezu vollständig entschlüsselt. Das internationale Forschungsprogramm dauerte mehr als zehn Jahre und kostete rund drei Milliarden US-Dollar. Ziel war es, die etwa drei Milliarden Bausteine der menschlichen DNA zu identifizieren und damit die genetische „Bauanleitung“ des Menschen zu verstehen. Seitdem hat sich die Technik rasant weiterentwickelt.

Genetische Analysen, die früher Jahre dauerten und sehr teuer waren, können heute innerhalb weniger Tage durchgeführt werden und kosten nur noch einen Bruchteil. Gleichzeitig hat sich auch das Wissen über die Bedeutung unserer Gene deutlich erweitert. Heute ist klar: Gene beeinflussen nicht nur äußere Merkmale wie Augenfarbe oder Körpergröße. Die Pharmakogenetik – also die Lehre, wie Gene die Reaktion auf Arzneimittel beeinflussen – ist zu einem wichtigen Baustein der personalisierten Medizin geworden.

Denn Gene können zum Beispiel mitbestimmen, wie unser Körper Nährstoffe verarbeitet, wie hoch das Risiko für bestimmte Krankheiten ist oder wie leicht wir Muskeln aufbauen oder Fett speichern. Bei der Einnahme von Arzneien haben sie ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. Regulierungsbehörden wie FDA und EMA verweisen in zahlreichen Fachinformationen bereits auf genetische Marker, die Dosierung oder Wirkstoffwahl beeinflussen.