Ein nächtliches Gespräch kann vieles auslösen. Der Arzt Fridolin und seine Frau Albertine erzählen einander, wie sie im Urlaub nach flüchtigen erotischen Blickwechseln mit fremden Menschen von leidenschaftlichen Gefühlen überwältigt wurden. Sie verraten einander geheime Wünsche und Fantasien. Sie öffnen damit eine Tür, die sich nicht mehr schließen lässt.

Getrieben von Eifersucht und gekränkter Männlichkeit streift Fridolin durch zwei Wiener Nächte. Er begegnet einer trauernden Frau, die ihm ihre Liebe gesteht, lernt die Prostituierte Mizzi kennen, wird von Burschenschaftern blöd angemacht und gerät schließlich in eine geheime Orgie mit Masken in einer Vorstadtvilla. Fridolin bleibt Beobachter, wird enttarnt und muss seine Verkleidung ablegen. Welche Wünsche die Träume offenlegen Während er sich in reale Gefahr begibt, träumt Albertine von einem amourösen Abenteuer im Urlaub. Traum und Wirklichkeit beginnen zu verschwimmen, und die bürgerlichen Sicherheiten geraten ins Wanken. Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Novellen des 20. Jahrhunderts. Stanley Kubrick verlegte die Handlung 1999 unter dem Titel "Eyes Wide Shut" ins winterliche New York – mit einem sich ins Gedächtnis bohrenden Pianomotiv, einer aufregenden Sex-Party, einem eigenen Ende und Nicole Kidman, die im Unterhemd ihren damaligen Göttergatten Tom Cruise an die Wand spielte.

Die erste Buchausgabe erschien 1926 im S. Fischer Verlag, nachdem die Novelle von Dezember 1925 bis März 1926 in mehreren Teilen in der Berliner Zeitschrift "Die Dame" abgedruckt worden war. „So spät erst?“, mag man sich anlässlich des 100-jährigen Jubiläums denken. Denn gefühlsmäßig scheint der Text eher ins Altösterreich der Jahrhundertwende zu gehören. In eine Welt überkommener Moralvorstellungen, sexueller Triebunterdrückung und aufkommender Traumforschung und weniger in die wilden Zwanzigerjahre mit ihren neuen Freiheiten und dem Tanz auf dem Vulkan. Aber Schnitzler blieb immer Schnitzler. Was die Traumnovelle mit Psychoanalyse zu tun hat Er trug den Stoff über ganze Jahrzehnte mit sich. Bereits seit den 1880er-Jahren beschäftigten Schnitzler zwei Motive, die er später zusammenführte. Erstens die Geschichte eines Arztes, der auf der Straße angerempelt wird und untätig bleibt. Zweitens die Eifersucht eines Mannes, ausgelöst durch den Traum seiner Geliebten. In der Traumnovelle verschmelzen diese beiden Erzählkerne zu einem dichten psychologischen Geflecht. Schnitzlers Text steht im Bann der Freudschen Psychoanalyse, meinen viele Vertreter der Literaturwissenschaft – auch wenn Schnitzler nie ein Schüler Freuds war und der Psychoanalyse als Mediziner eher skeptisch gegenüberstand. Doch wie Sigmund Freud erkundet die Traumnovelle das brüchige Gefüge bürgerlicher Moral. Fridolin konnte sich vor der Ehe austoben, seine Frau blieb – wie sich das gehörte – hingegen keusch. Und dann gärt es. Es gibt verdrängte Wünsche, erotische Fantasien und Angstbilder, die nachts umso mächtiger zurückkehren.