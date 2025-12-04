Werkzeug: Verliehen auf Nimmerwiedersehen

Die einen lieben es und ihre Werkstatt ist so ausgestattet, dass es fast einem Profibetrieb zur Ehre gereicht. Für andere ist Heimwerken eine manchmal durchaus gern ausgeführte Notwendigkeit. Viel Geld will man neben einer Basisausstattung aber nicht investieren. Oft fehlt überhaupt der Platz zur Aufbewahrung. Und dann gibt es noch jene Gruppe an Heimwerkern, die so gut wie gar kein Werkzeug besitzen.

Abgesehen von der ersten Gruppe greifen vermutlich die meisten Heimwerker und Heimwerkerinnen bei Werkzeugbedarf auf ihr Umfeld zurück – von Freunden über Nachbarn bis zu Verwandten. Eine repräsentative Umfrage von marketagent im Auftrag der Baumarktkette „Obi“ zeigte nun, dass vor allem die Nachbarschaft eine wichtige Anlaufstelle ist. 42 Prozent der Befragten gaben an, sich bereits Werkzeug oder Baumaterialien von ihre Nachbarn geliehen zu haben.

In den einzelnen Bundesländern zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. Besonders häufig und selbstverständlich wird mit 52 Prozent etwa in Kärnten und Niederösterreich Werkzeug verborgt. In Wien hingegen teilt mit 23 Prozent nur knapp jeder Vierte seine Gerätschaften mit anderen.

Diese Unterschiede erklärt vielleicht ein weiteres Ergebnis der Studie, für die österreichweit insgesamt 1.000 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren zu ihrer Einstellung gegenüber der Nachbarschaft befragt wurden. Von den teilungsbereiten Befragten sahen 17 Prozent ihre verliehenen Geräte nie wieder.