Fast 30 Heimwerkende landen in Österreich täglich im Krankenhaus

Heimwerken gehört für Österreicher zum Alltag, doch Tätigkeiten wie Hämmern oder Bohren führen zu schweren Unfällen. Davor warnte die Präventionsinstitution KFV und wies auf einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Verletzten hin. Waren es 2023 noch 9.500 derartiger Fälle gewesen, so wurden im Jahr 2024 10.600 derartige Fälle registriert. Heimwerken bleibe eine risikobehaftete Tätigkeit, so Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV.

Häufigster Unfalltyp

Jeder fünfte Unfall ist dabei auf einen sogenannten "Leiterunfall" zurückzuführen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Mit 2.100 Unfällen ist dieser Unfalltyp der häufigste und steuerte im Jahr 2024 sogar einen neuen Rekordwert an. "Bereits ein Zentimeter Schieflage kann ausreichen, um sie (die Leiter, Anmerkung) ins Kippen zu bringen", warnte Trauner-Karner. Auf den weiteren Plätzen der häufigsten Unfallauslöser liegen Schneidewerkzeuge (1.000 Verletzte), Holzsplitter oder Bretter (700), Bohrer (500) sowie Möbelstücke wie Kästen und Kommoden (500). Bei rund 1.200 Unfällen waren keine konkreten Gegenstände beteiligt - hier waren vermutlich Stürze die Hauptursache, vermutet der KFV.

Männeranteil bei 82 Prozent

Im Zeitraum September bis November verzeichnete das KFV insgesamt 3.500 Heimwerkerunfälle - das entspricht rund einem Drittel aller Heimwerkerunfälle des Jahres 2024. Mit 1.400 Verletzten ist der Oktober der unfallreichste Monat des Jahres, gefolgt von September und November mit 1.200 bzw. 900 Verletzten. Das Zusammentreffen von kürzeren Tagen und schlechteren Lichtverhältnissen erhöht die Risiken für Unfälle", so Trauner-Karner.