85-jährige Fußgängerin in Salzburg bei Lkw-Unfall getötet
Die Lenkerin des Lkw hatte die Frau am Schutzweg übersehen.
In der Stadt Salzburg ist am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst und getötet worden. Die Lenkerin des Fahrzeugs, eine 46-jährige Rumänin, hatte an einer Kreuzung angehalten und beim Losfahren die Frau am Schutzweg übersehen.
Die 85-jährige Salzburgerin erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie wenig später im Unfallkrankenhaus starb. Die Lkw-Lenkerin wurde nach dem Vorfall von einem Passanten angehalten. Sie hatte den Unfall nicht bemerkt.
