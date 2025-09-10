Salzburg

85-jährige Fußgängerin in Salzburg bei Lkw-Unfall getötet

Die Lenkerin des Lkw hatte die Frau am Schutzweg übersehen.
10.09.25, 09:08
In der Stadt Salzburg ist am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst und getötet worden. Die Lenkerin des Fahrzeugs, eine 46-jährige Rumänin, hatte an einer Kreuzung angehalten und beim Losfahren die Frau am Schutzweg übersehen. 

Die 85-jährige Salzburgerin erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie wenig später im Unfallkrankenhaus starb. Die Lkw-Lenkerin wurde nach dem Vorfall von einem Passanten angehalten. Sie hatte den Unfall nicht bemerkt.

