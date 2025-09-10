Drogenlenker raste mit Kleinkind auf Rücksitz über Autobahn
Das dreijährige Kind war nicht gesichert, der Mann fiel durch "überhöhte Geschwindigkeit und unsichere Fahrweise" auf.
Ein 32-jähriger und durch Suchtgift beeinträchtigter Mann ist Dienstagabend auf der Inntalautobahn (A12) bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) wegen "deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise" von der Polizei aufgehalten worden. Der Bulgare hatte zudem sein dreijähriges Kind dabei, das ungesichert auf der Rückbank saß. Ein Speicheltest bzw. eine ärztliche Untersuchung bestätigte den Suchtgiftkonsum, berichtete die Exekutive.
Dem Mann, der bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h um 52 km/h zu schnell unterwegs gewesen war, wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 32-Jährige wird angezeigt, hieß es.
Kommentare