Nisthilfen für Vögel: Worauf Gartenbesitzer jetzt achten müssen

Der erste Weißstorch ist bereits in Marchegg gelandet – drei Wochen eher als vor zwanzig Jahren üblich. „Damit setzt sich der Trend zu einer immer früheren Ankunft der Tiere aus ihren südlichen Winterquartieren fort“, teilte der WWF kürzlich mit.

Ornithologen der Österreichischen Vogelwarte stellen einen deutlich früheren Beginn der Balz und Paarbildung fest. Der Grund: der Klimawandel. Vor allem im städtischen Bereich versuchen Tiere, die Überlebenschancen des Nachwuchses durch eine baldige Eiablage zu verbessern. Arten, die im Winter bleiben, nützen den Startvorteil im Frühling weidlich.

Gefiederten Spätzündern und Rückkehrern kann noch geholfen werden. Gartenbesitzer können Vögel jetzt beim Nisten unterstützen.

Jede Vogelart hat beim Brüten spezielle Ansprüche

„Jede Vogelart hat andere Ansprüche. Hängen Sie am besten unterschiedliche Nistkästen auf, damit möglichst viele Höhlenbrüter zum Zug kommen“, heißt es in einer Aussendung von Birdlife Österreich. Meisen, Kleiber und Gartenrotschwanz profitieren davon.

Zu kleine Nisthilfen allerdings helfen wenig. Sie schützen die Überflieger nicht ausreichend vor Beutegreifern. Der Platzmangel beeinträchtigt zudem die Aufzucht.