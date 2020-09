Verlorenes Surfbrett trieb 8000 Kilometer bis zu den Philippinen

Inzwischen stehen Falter und Branzuela in Kontakt. Falter plant, sein Surfbrett in Sarangani abzuholen, sobald die Corona-Reisebeschränkungen es zulassen. „Es war mein erstes Surfbrett für große Wellen, das für mich maßgefertigt wurde. Ich bin auf dem Board an den besten Tagen meines Lebens gesurft“, sagte Falter, der ursprünglich aus Florida stammt.

Falter will Branzuela im Tausch gegen sein Surfbrett ein Anfänger-Surfbrett schenken und ihm Surf-Stunden geben. „Ich denke, es wäre ein großartiges Ende für diese Geschichte, ihm das Surfen beizubringen“, sagte Falter.