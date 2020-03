Trumps Corona-Maßnahme: "Habe mir seit Wochen nicht ins Gesicht gefasst"

Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, sollte man sich mit den Händen möglichst wenig in das Gesicht greifen. „Mit den Händen gelangt das Virus in die Augen, die Nase oder den Mund", heißt es bei der Weltgesundheitsorganisation WHO - und über die Schleimhäute dann in den gesamten Körper.

Diese Empfehlung dürfte auch an US-Präsident Donald Trump nicht spurlos vorübergegangen sein. Bei einem Treffen, bei dem Hygienemaßnahmen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus diskutiert wurden, scherzte Trump: „Ich habe mein Gesicht seit Wochen nicht mehr berührt!“ und ergänzte: „Ich vermisse es!“