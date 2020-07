Mann isst versehentlich Rasierschaum und seine Reaktion erheitert das Netz

Unter dem Clip finden sich viele Kommentare von amüsierten Usern, wie dieser: "Ich vermute, dass er nun gelernt hat, nie wieder einen Bissen zu klauen." Andere wiederum wollen sich sicher sein, dass er "keinesfalls echt" und schlicht "gestellt" sein soll. So oder so: Das Video des Twitterusers "Fred Schultz" wurde seit seiner Veröffentlichung am 30. Juni Über 360.000 Mal aufgerufen.

Wann und wo es aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Auch die beiden Protagonisten blieben anonym.