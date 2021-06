Geldwäsche: So viel kann man mit Putzvideos verdienen!

Cleanfluencer? Yep, nach den "Auspackern" das nächste große Ding auf YouTube, Insta und TikTok. Quasi wissen wir jetzt nicht nur, wie man seine onlinegeshoppten Goodies richtig aus der Verpackung schält (und vor allem, wie man dabei dreinzuschauen hat), sondern auch, wie man nachher wieder sauber macht.

Cleanfluencerinnen können dabei durchaus auch Trends auslösen, denn happy Hausfrauen wissen durch sie: so wird gestapelt, so wird gewischt, so herrscht endlich Ordnung in der Bestecklade – jetzt kann uns endlich nichts mehr passieren!

Das machen sie natürlich nicht nur aus Begeisterung fürs Putzen oder Solidarität mit von dieser Tätigkeit überforderten ZeitgenossInnen, sie wollen damit natürlich auch etwas verdienen – abgesehen von Ruhm und Anerkennung. Und Dank dem Londoner Online-Unternehmen End of Tenancy Cleaning Service wissen wir jetzt auch wie viel die Damen (yep, sorry, zumindest unter den Top-Cleanfluencern sind nur Frauen) alleine für ein TikTok-Video lukrieren können. Dafür wurden diejenigen mit den meisten Followern ausgewählt und durch den "Influencer Marketing Hub Calculator" gejagt.

Hier sind die Top 5: