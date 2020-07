Empörung über "Genderwahnsinn": AfD-Politiker liefert Twitter-Fauxpas

Auf Facebook legte er nach: "Wenn linksgrüne Spinner, die sich mangels sinnvoller Beschäftigung den ganzen Tag nur mit 'sexueller Identität' und vermeintlicher 'Gleichberechtigung', wie sie diese verstehen, beschäftigen, ist es das Eine. Wenn jedoch von politisch Verantwortlichen unsere wunderbare Sprache wegen dieser Spinner verunstaltet und verstümmelt wird, hört der Spaß auf."

Lindemanns Fazit: "Ja, die Mehrzahl ist 'männlich'. Das war sie schon immer. Wem das nicht gefällt, der suche sich ein anderes Land mit einer anderen Sprache. Auf jeden Fall wird dieser gegenderte Unfug in Schulen, in Verwaltungen und im medialen Sprachgebrauch rückgängig gemacht werden. Kein normaler Mensch spricht so – oder wird jemals so sprechen."

Unklar bleibt, ob die aktive Flucht nach vorne ein Versuch ist, den Fauxpas auszubügeln – oder ob dem Politiker der Fehler schlicht noch nicht aufgefallen ist.