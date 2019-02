Top 5: China-Restaurants

1., ON

Das Stammhaus der vielen China-Restaurants ( China Bar, China Bar an der Wien) von Simon Xie Hong und nach wie vor das beste: moderne China-Küche mit europäischen Einflüssen, kreativ, leicht, faszinierend, und es gibt eine tolle Weinkarte.



Wien 5, Wehrg. 8,

Tel: 01/585 49 00,

Mo-Sa, Fei 12-24, So 12-22.30,

www.restaurant-on.at



2., DIM SUM RESTAURANT

Erst vor wenigen Jahren übersiedelte dieses Restaurant aus Deutsch Wagram ins China-Zentrum und wurde rasch zu einem der Beliebtesten der chinesischen Community. Dim Sum ohne Ende, Peking Ente, faire Preise.



Wien 4, Rechte Wienzeile 29,

Tel: 0699/152 18 689,

Mo-Sa 10-22, So 12-22



3., SICHUAN

Der Klassiker. Nicht nur Wiens Chinesen kommen gerne her, auch die „Langnasen“ feiern in der Pagode im Donaupark sehr gerne. Riesige Karte, riesige Portionen, grandioses Ambiente. An Feiertagen kann’s allerdings ein bisschen dauern.



Wien 22, Arbeiterstrandbadstr. 122,

Tel: 01/263 37 13,

Mo-Fr 11-14.30, 17.30-23, Sa, So 11-23,

www.sichuan.at



4., OSTWIND

Lange Zeit ein Geheimtipp, mittlerweile von den Fans authentischer China-Küche aber längst entdeckt und auch recht zahlreich besucht. Die Klassiker sind gut, wirklich spannend sind hier aber die „exotischeren“ Gerichte.



Wien 7, Lindeng. 24,

Tel: 01/523 41 82,

Mo-Sa 11.30-15, 17.30-23,

www.ostwind.at



5., JASMIN

Ein Restaurant, das schon einmal durch seine Ausmaße beeindruckt. Sushi, Maki und andere Gerichte der panasiatischen Abteilung kann man getrost links liegen lassen, original-chinesisch wird hier absolut großartig gekocht.



Wien 22, Breitenleer Str. 102,

Tel: 01/734 35 50,

Mo-Do 11-15, 17-22.30, Fr-So 11-22.30,

www.asia-jasmin.at



