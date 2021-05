„Was für ein tolles Seepferdchen!“ werden dieser Tage auch die Menschen im portugiesischen Faro an der Algarve ausrufen. Seit April strahlt es dort von der Litfaßsäule. So süß. Und so traurig. Wie alle Werke von Street-Art-Künstler Artur Bordalo, bekannt als Bordalo II. Er verfolgt ein konkretes Ziel: Es sind die Tiere, denen Bordalo II eine Stimme geben will – Affe, Storch, Giraffe, Fuchs, Bär, Wal und Frosch, alle sind sie aus Schrott, Autoreifen und Plastikmüll. Seine „Big Trash Animals“ sollen aufrütteln. Er ist der Meinung, dass Street-Art nicht nur Spaß machen sollte, sondern auch politisch sein muss. Seine Kunstwerke sind meist erst auf den zweiten Blick verstörend. Bordalos Botschaft: Der natürliche Lebensraum der Tiere ist gefährdet. Mit seiner Arbeit erreicht der Portugiese viele Menschen. Und er will mehr: „Ich entwickle permanent neue Techniken und studiere Materialien, um noch mehr Müll in meinen Arbeiten verwenden zu können.“ Es soll dabei nicht „nur“ um Plastik gehen, sondern auch um Abfall der großen Mülldeponien.