Washington: Highlife abseits des Weißen Hauses

Wenig überraschend, dass viele europäische Besucher Washington eine europäische Anmutung bescheinigen. Herrlich grün ist sie obendrein. Selbst in New York City würdigen sie mittlerweile die Stadt, die energetisch völlig anders tickt als der Big Apple und vor nicht allzu langer Zeit noch als (Polit-) „Sumpf“ runtergemacht worden war. So schrieb die New York Times erstmals 2018 von einem Imagewandel von „unterkühlt und verschnarcht“ auf „dynamisch“. „Man kann jetzt einige fantastische Tage in Washington verbringen, ohne auch nur einmal ein New York Strip Steak essen oder einen marmornen Flur entlang gehen zu müssen. Die faszinierende Historie und die vielfältige Kulinarikszene machen Washington zu einem der besten Städteziele des Landes.“

Vielleicht auch deshalb ist Barack Obama entgegen seiner ursprünglichen Absicht nach Ende seiner Amtszeit in Washington geblieben – als erster Präsident seit fast hundert Jahren, seit dem bettlägrigen Woodrow Wilson. Mit seiner Michelle logiert er in Kalorama in einem 8-Millionen-Dollar-Anwesen, das im Reichenviertel preislich nur von der Villa von Amazon-Boss Jeff Bezos übertroffen wird.