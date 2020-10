Reisen ins Zauberland: Ganz reale Märchenorte

Lippen wie Blut, Haut wie Schnee und Haare so schwarz wie Ebenholz – das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen ist weltberühmt. Das wahre Schneewittchen könnte aus dem beschaulichen Lohr im Nordosten Baden-Württembergs stammen und Maria Sophia von Erthal geheißen haben. In ihrem Leben vor rund 300 Jahren finden sich viele Parallelen zur Märchenprinzessin – neben einer bösen Stiefmutter auch einen beschrifteten, also „sprechenden“ Spiegel und den wilden Wald des Spessarts. Wer also das malerische fränkische Weinland besucht, der findet in Lohr ein wahrhaftiges Märchenschloss vor.