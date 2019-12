"Hogmanay": Bizarre Neujahrsbräuche in Schottland

Ein weiteres Jahr endet, ein neues beginnt, auch in Schottland feiert man im großen Stil das Neujahrsfest. Nur, dass dieses sogar drei Tage dauert und es einige Traditionen mehr gibt als in Österreich. „Hogmanay“ startet am letzten Dezembertag und dauert bis zum 2. Jänner. Die Herkunft ist unbekannt, man vermutet den Ursprung jedoch Mitte des 16. Jahrhunderts. Das Fest zeichnet sich durch mehrere, auf den ersten Blick bizarr wirkende Bräuche aus. Das First Footing bezeichnet den Besuch bei Freunden gleich nach Mitternacht, um die erste Person zu sein, die deren Haus betritt. Traditionell übergibt man beim First Footing den Black Bun (dunkles Roggenbrot), um sicherzustellen, dass die Hausbesitzer das ganze Jahr nicht hungern müssen.