Wiener Stardesigner Arthur Arbesser gibt einen seiner Jobs ab

Der 36-Jährige, vormals Kreativdirektor der italienischen Modegruppe Iceberg, wird am 19. Februar bei der Mailänder Modewoche seine eigene Kollektion vorstellen. Derzeit ist er intensiv mit dem Entwurf der Kostüme für Richard Strauss' "Rosenkavalier" beschäftigt, den Andre Heller am 9. Februar an der Berliner Staatsoper Unter den Linden inszeniert. An 148 Kostümen arbeitet Arbesser für den "Rosenkavalier", mit dem Heller seine erste Oper inszeniert.