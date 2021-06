Warum spanische Lehrer in Röcken zur Arbeit kamen

Nachdem sie gehört hatten, wie einer ihrer Schüler wegen seines mit Mangas verzierten Pullovers von einem anderen mit homophoben Sprüchen beschimpft worden war, beschlossen zwei Lehrer an der Virgen de Sacedón Schule in Valladolid, Spanien, zu handeln. Sie erschienen kurzerhand in Röcken zu ihrer Arbeit, um den Schülern zu vermitteln, wie viel Schaden beleidigende Worte anrichten können.

Zeichen für Toleranz

Manuel Ortega and Borja Velázquez beschlossen, mit den Röcken ein Zeichen für Diversität und Toleranz zu setzen. Das Ziel sei laut Velázquez gewesen, "zu zeigen, dass wir für Veränderungen offen sein sollten und dass Worte wehtun können".