So sieht die nachhaltige Variante des Geschenkpapiers aus

Ohne Klebeband

Mit ihrer Firma Media-Trainer gibt die Wiener Journalistin seit 20 Jahren ihr Wissen in den Bereichen Diskussion bis Moderation weiter. Raina Rumler ist studierte Betriebswirtin und betrieb in Währing bis vor der Pandemie ein Yoga- und Pilates-Studio. Dieses wurde nun zur kleinen, feinen Zentrale von „Geschenkstoff“ umfunktioniert. Hier lagern die in verschiedenen Größen zugeschnittenen und abgenähten Materialien in unzähligen Farben und Mustern.

Weder Schere noch Klebeband sind beim Verpacken mit diesen notwendig: Es wird ein der Geschenkgröße entsprechender Stoff ausgewählt, mit dem wie bei herkömmlichem Geschenkpapier das Präsent eingewickelt wird. Dann braucht es nur noch etwas Geschenkband, welches die Unternehmerinnen ebenfalls aus hundertprozentiger Baumwolle anbieten. Dieses kann bei Bedarf wieder glattgebügelt und ebenso weiterverwendet werden.