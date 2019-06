Flitzer unterwegs: E-Scooter-Boom weltweit

Verkehrsräume neu aufteilen

Natürlich verlief die Eroberung der Städte nicht reibungslos und die jungen Flitzer waren und sind noch immer umstritten. Die Verbreitung war anarchisch. Über Nacht waren die neuartigen Dinger auf einmal da und irritierten die Stadtbewohner. Jeder der Anbieter wollte der erste Platzhirsch sein, für Regeln und Regulierungen war da keine Zeit. In Rom erfolgte die Invasion der „Monopattini“, wie Italiener die Roller nennen, derart überfallsartig, dass ernsthaft erwogen wurde, die Störenfriede aus dem Gassengewirr des Stadtzentrums zu verbannen. Das waren aber Kinderkrankheiten. Mittlerweile hat jedes Land und jede Stadt eigene Verkehrsregeln für die Newcomer erlassen (in Österreich werden E-Scooter wie Fahrräder behandelt) und auch das Nebeneinander der unterschiedlicher Verkehrsmittel hat sich eingependelt. Mit einer großen Ausnahme. In den Metropolen müssen – auch wegen der neu hinzu gekommenen E-Scooter – die Verkehrsräume neu verteilt werden. Und das kann, da sind sich Verkehrsplaner einig, am Ende nur auf Kosten der Autofahrer gehen, denen man Parkplätze oder ganze Fahrspuren wird wegnehmen müssen.

Analyst Horace Dediu glaubt sogar, dass mit den schicken Stromern den großen Autokonzernen eine bedrohliche Konkurrenz erwachsen ist. Sie machten nämlich den protzigen Limousinen den öffentlichen Raum streitig. Fraglich ist lediglich, ob das Geschäftsmodell der E-Scooter-Vermieter letztlich jene paradiesischen Gewinne erbringen wird, die sich derzeit noch alle erhoffen. In der Szene der Risikokapitalgeber sind die Elektro-Roller-Betreiber noch heiß begehrte Investmentziele, auch große Multis, Google, Mercedes oder BMW, mischen mit.

Die Start-ups haben hunderte Millionen an Betriebskapital eingesammelt, die Weltmarktführer werden mit mehreren Milliarden Dollar bewertet. Einige der jungen Firmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bald wieder samt ihren Scootern aus dem Stadtbild verschwunden, prophezeit Lukasz Gadowski, der selbst mit einem eigenen Vermieter an den Start gegangen ist. Hoffnungsfroh sind derzeit noch alle, die Winzlinge ebenso wie die Branchenriesen.

Vom Trend zum Boom wird es allerdings noch ein steiniger Weg, über welche die Roller holpern müssen. „Am Ende werden wir uns aber durchsetzen“, sagt der gebürtige Pole: „Die Erfolgsgeschichte des Autos hat lang genug gedauert“ Der Selfmade-Millionär ist allerdings schon am nächsten heißen Ding daran. Er investiert in eine baden-württembergische Firma namens Volocopter, die derzeit am Himmel über Dubai den Einsatz von autonomen und strombetriebenen Drohnen zum Personentransport testet. Schon in naher Zukunft soll man dann in Europas Metropolen über das ganze Verkehrsgewirr einfach hinweggleiten können – E-Scooter miteingeschlossen.