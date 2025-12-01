Wollen Männer überhaupt etwas? Eine Anleitung des Schenkens

Es muss ja nicht gleich ein Kamel sein. Oder ein Pelikan. Statussymbole des 14. Jahrhunderts, die King Richard II. von England 1392 als Neujahrsgeschenk von seinen Untertanen geschenkt bekam. Auch Lipizzaner sind gern verschenkte Machtsymbole, etwa von österreichischen Staatsoberhäuptern an Kronprinzen der VAE. Was soll man auch sonst Männern schenken?

Wie wärs mit der Signature-Börse Lobster, 3.900 €, von Louis Vuitton ©Hersteller

„Männer sind allgemein unzufriedener mit Geschenken und gestresster beim Geben und Empfangen“, schreibt Psychologin Karen Pine in ihrer Studie „Psychologie des Schenkens“. Ihre Forschung analysiert die Einstellung von Menschen zu Geschenken sowie „die subtilen Signale, die durchsickern, wenn jemand vorgibt, ein Geschenk zu mögen, das er eigentlich hasst“.

oder einem Mantel von Etro? Jacquard Mantel aus der Etro Holiday Kollektion, 2.200 €. Auf dem Foto ganz oben: Jacket im Jacquard Muster, 2.200 €, Hose, 590 €, Hemd, 450 € ©Hersteller

Diesen Luxus hasst sicher niemand: etwa eine Weinplantage in Napa Valley, die David Beckham von seiner Frau Victoria zu Weihnachten bekam. Doch wie trifft man den richtigen Geschmack?

oder einem Tuxedo von Kiton? 10.850 € ©Hersteller

Marlon Brando machte sich lieber gleich selbst ein Geschenk: Nach den Dreharbeiten für „Meuterei auf der Bounty“ kaufte er sich 1962 die Südsee-Insel Tetiaroa in Französisch-Polynesien.

oder einer schicken Tischleuchte? Ground Control E von Lobmeyr x BCXSY, 1.230 € ©Hersteller

George Clooney bedachte wiederum seine 14 engsten Freunde: Er soll ihnen 2013 je eine Million Dollar in einem Koffer überreicht haben.

oder einer Unisex-Daunenjacke? Daunenanorak von Colmar, 669 € ©Hersteller

Während Tom Cruise jährlich einen Coconut-Bundt-Cake an Freunde und Familie verschickt.

oder mit Fußballschuhen? Von Stone Island x New Balance, Furon V8, 280 € ©Hersteller

Elton John machte seinem Freund David Furnish wiederum ein Geschenk im Wert von etwa 500.000 US-Dollar: einen glitzernden Pink-Diamond-Ring.

oder einem neuen Snowboard? Snowboard von Gucci, 6.200 € ©Hersteller

Kostbares schenkte auch Justin Bieber: einen weißen Mustang Convertible an seinen Jugendfreund Ryan Butler.

oder dem „Perception of Fading Youth“-Hoodie by Franz-Josef Baur, 250 € ©Hersteller