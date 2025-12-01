Wollen Männer überhaupt etwas? Eine Anleitung des Schenkens
Jedes Jahr dieselbe Frage: Was schenkt man Männern, die schon alles haben? Was Männer brauchen, kaufen sie sich selbst. Die außergewöhnlichsten königlichen Präsente und schöne Dinge für Alltag, Sport und Lifestyle.
Es muss ja nicht gleich ein Kamel sein. Oder ein Pelikan. Statussymbole des 14. Jahrhunderts, die King Richard II. von England 1392 als Neujahrsgeschenk von seinen Untertanen geschenkt bekam. Auch Lipizzaner sind gern verschenkte Machtsymbole, etwa von österreichischen Staatsoberhäuptern an Kronprinzen der VAE. Was soll man auch sonst Männern schenken?
„Männer sind allgemein unzufriedener mit Geschenken und gestresster beim Geben und Empfangen“, schreibt Psychologin Karen Pine in ihrer Studie „Psychologie des Schenkens“. Ihre Forschung analysiert die Einstellung von Menschen zu Geschenken sowie „die subtilen Signale, die durchsickern, wenn jemand vorgibt, ein Geschenk zu mögen, das er eigentlich hasst“.
Diesen Luxus hasst sicher niemand: etwa eine Weinplantage in Napa Valley, die David Beckham von seiner Frau Victoria zu Weihnachten bekam. Doch wie trifft man den richtigen Geschmack?
Marlon Brando machte sich lieber gleich selbst ein Geschenk: Nach den Dreharbeiten für „Meuterei auf der Bounty“ kaufte er sich 1962 die Südsee-Insel Tetiaroa in Französisch-Polynesien.
George Clooney bedachte wiederum seine 14 engsten Freunde: Er soll ihnen 2013 je eine Million Dollar in einem Koffer überreicht haben.
Während Tom Cruise jährlich einen Coconut-Bundt-Cake an Freunde und Familie verschickt.
Elton John machte seinem Freund David Furnish wiederum ein Geschenk im Wert von etwa 500.000 US-Dollar: einen glitzernden Pink-Diamond-Ring.
Kostbares schenkte auch Justin Bieber: einen weißen Mustang Convertible an seinen Jugendfreund Ryan Butler.
Bleibt immer noch die Frage: Was wünschen sich Männer heute? „Zum Beispiel einen Kurztrip in die Villa von Serge Lutens in Marrakesch“, sagt Künstler Franz-Josef Baur. „Wahre Großzügigkeit zeigt sich aber dort, wo unsere Hilfe ein Herz leichter und ein Leben besser macht, etwa Patenschaften für Tiere oder Wunschbäume für Kinder zu schenken.“
