46-220320367
Lifestyle

Wollen Männer überhaupt etwas? Eine Anleitung des Schenkens

Jedes Jahr dieselbe Frage: Was schenkt man Männern, die schon alles haben? Was Männer brauchen, kaufen sie sich selbst. Die außergewöhnlichsten königlichen Präsente und schöne Dinge für Alltag, Sport und Lifestyle.

Florentina Welley

von Florentina Welley

01.12.25

Es muss ja nicht gleich ein Kamel sein. Oder ein Pelikan. Statussymbole des 14. Jahrhunderts, die King Richard II. von England 1392 als Neujahrsgeschenk von seinen Untertanen geschenkt bekam. Auch Lipizzaner sind gern verschenkte Machtsymbole, etwa von österreichischen Staatsoberhäuptern an Kronprinzen der VAE. Was soll man auch sonst Männern schenken?

46-220320405

Wie wärs mit der Signature-Börse Lobster, 3.900 €, von Louis Vuitton

©Hersteller

„Männer sind allgemein unzufriedener mit Geschenken und gestresster beim Geben und Empfangen“, schreibt Psychologin Karen Pine in ihrer Studie „Psychologie des Schenkens“. Ihre Forschung analysiert die Einstellung von Menschen zu Geschenken sowie „die subtilen Signale, die durchsickern, wenn jemand vorgibt, ein Geschenk zu mögen, das er eigentlich hasst“.  

46-220320369

oder einem Mantel von Etro? Jacquard Mantel aus der Etro Holiday Kollektion,  2.200 €. Auf dem Foto ganz oben: Jacket im Jacquard Muster, 2.200 €, Hose, 590 €,  Hemd, 450 €

©Hersteller

Diesen Luxus hasst sicher niemand: etwa eine Weinplantage in Napa Valley, die David Beckham von seiner Frau Victoria zu Weihnachten bekam. Doch wie trifft man den richtigen Geschmack?

46-220320389

oder einem Tuxedo von Kiton? 10.850 €

©Hersteller

Marlon Brando machte sich lieber gleich selbst ein Geschenk: Nach den Dreharbeiten für „Meuterei auf der Bounty“ kaufte er sich 1962 die Südsee-Insel Tetiaroa in Französisch-Polynesien.

46-220320423

oder einer schicken Tischleuchte? Ground Control E von Lobmeyr x BCXSY, 1.230 €

©Hersteller

George Clooney bedachte wiederum seine 14 engsten Freunde: Er soll ihnen 2013 je eine Million Dollar in einem Koffer überreicht haben.

46-220324113

oder einer Unisex-Daunenjacke? Daunenanorak von Colmar, 669 €

©Hersteller

Während Tom Cruise jährlich einen Coconut-Bundt-Cake an Freunde und Familie verschickt.

46-220320347

oder mit Fußballschuhen? Von Stone Island  x New Balance, Furon  V8, 280 €

©Hersteller

Elton John machte seinem Freund David Furnish wiederum ein Geschenk im Wert von etwa 500.000 US-Dollar: einen glitzernden Pink-Diamond-Ring.

46-220324747

oder einem neuen Snowboard? Snowboard von Gucci, 6.200 €

©Hersteller

Kostbares schenkte auch Justin Bieber: einen weißen Mustang Convertible an seinen Jugendfreund Ryan Butler. 

46-220326449

oder dem „Perception of Fading Youth“-Hoodie by Franz-Josef Baur, 250 €

©Hersteller

Bleibt immer noch die Frage: Was wünschen sich Männer heute? „Zum Beispiel einen Kurztrip in die Villa von Serge Lutens in Marrakesch“, sagt Künstler Franz-Josef Baur. „Wahre Großzügigkeit zeigt sich aber dort, wo unsere Hilfe ein Herz leichter und ein Leben besser macht, etwa Patenschaften für Tiere oder Wunschbäume für Kinder zu schenken.“

von Intimissimi Uomo

Weihnachtspulli

46-220320373

45,90 €

Zum Produkt
Affiliate Link

Einige unserer Links sind Partnerlinks - was das bedeutet.

Luis Trenker x Gustav Thöni

Haube Lubec Thöni

46-220320445

149 €

Zum Produkt
Affiliate Link

Einige unserer Links sind Partnerlinks - was das bedeutet.

Socken Norseman von Falke

Norwegermuster

46-220320371

23 €

Zum Produkt
Affiliate Link

Einige unserer Links sind Partnerlinks - was das bedeutet.

Mehr zum Thema

Weihnachten
(kurier.at, fw)  |  Stand:
Florentina Welley

Über Florentina Welley

Mag. Florentina Welley schreibt seit 2006 als Lifestyle-Autorin über ihre Lieblingsthemen: Mode, Reise, Design und Kunst. Darüber hinaus konzipiert sie Shootings, kuratiert auch Kunst- und Designevents. Auch Film-Erfahrung hat sie, etwa als Co-Produzentin für den Spielfilm „Die toten Fische“, darüber hinaus ist sie in Werbung und Medien bekannt für Konzepte, Textierungen jeden Genres und Modeproduktionen samt Styling, Regieassistenz, Ausstattung und Kostümbild.

Mehr von Florentina

Kommentare