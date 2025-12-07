Wohnen mit dem Christkind: Die schönsten Weihnachtssuiten im Hotel

Jetzt funkeln die großen, internationalen Hotels, nicht nur durch die Christbäume. Spitzenfloristen arbeiten rund um die Uhr – schließlich ist Weihnachtszeit. Und die besten Luxushotels von New York über London bis Paris und Wien sind für ihre prächtig dekorierten Lobbys bekannt, in denen üppig geschmückte Christbäume und festliche Weihnachtsgestecke um die Wette glänzen. Kostbare Blumengestecke säumen aber nicht nur die Lobby, sondern sorgen auch in den Hotelbars und Restaurants für Weihnachtsstimmung.

Monte Carlo: Kunstschnee, Christbaum, ein Kuschelteddy und kleine Blumengestecke in den Weihnachtssuiten ©YANN SASPORTAS

Und weil die festliche Deko so gut ankommt, werden immer öfter ganze Hotelzimmer und Suiten festlich mit Christbäumen, Lichterketten und allem, was dazugehört, aufgeputzt – etwa vom Londoner Floristen-Unternehmer Paul Thomas. Er stattet auch heuer wieder die Weihnachtssuiten im Hotel The Ritz London aus.

Berlin: Das Ritz-Carlton setzt auf traditionelle weihnachtliche Farbcodes, Christbaum und Girlanden aus Tannenzweigen in den Suiten ©florian kroll

Den Zauber bewahren„Seit ich Florist bin, bin ich begeistert von Hoteldesign und den dazugehörigen Blumenarrangements. In London erleben wir gerade einen Hotel-Boom: Die Eröffnung luxuriöser 5-Sterne-Hotels wird immer mehr zum Standard, elegantes Design, edelste Materialien und perfekter Service“, schreibt Thomas auf dem Online-Service-Portal seines Londoner Blumengeschäfts „Petal to the Metal“. Der Name ist eine abgeänderte Redewendung für schnelles Arbeiten – in der Weihnachtszeit ein Muss. „Ich arbeite seit 2004 als Florist für The Ritz. Wir wurden beauftragt, die Floristikkunst wieder einzuführen, die mit der Markenidentität von The Ritz im Einklang steht“, so Thomas.

Wien: Kerzenlicht, Lebkuchen, Felle und sanfte Farben machen in der Weihnachtssuite vom Ritz-Carlton Stimmung ©MATTHEW SHAW. ALL RIGHTS RESERVE

Der Gründer César Ritz entwarf einst das Hotel und vereinte edwardianischen Stil mit barocker Architektur. Thomas: „Als Floristen wollen wir diese Geschichte und den Zauber bewahren. Deshalb setzen wir Stilelemente wie Podeste und Urnen ein, gefüllt mit den schönsten Blumen jeder Saison.“ Er verrät auch ein Berufsgeheimnis: eine Wassersterilisationstablette in der Vase hält das Blumenwasser langa kristallklar frisch. Die Weihnachtsdeko im Ritz stammt heuer übrigens aus der Kooperation mit Dolce & Gabbana, ebenso wie im Wiener Hotel, in dem das Haus für die Innenraum-Deko hausinterne Teams einsetzt.

Hamburg: Helles Interior triftt auf eine nosatlgische Miniatur-Stadt inszeniert als Wintermärchen am Kamin. Suite im Renaissance Hamburg Hotel ©Lutz Vorderwuelbecke/renaissance hamburg

Kitsch als StimmungsmacherIn Paris zählt Jeff Leatham zu den berühmtesten Hotelfloristen der Stadt und ist für seine extravaganten Installationen für das Four Seasons George V bekannt. Und hier lässt man sich die Deko schon etwas kosten: Das Budget soll über eine Million Euro betragen. Für zufriedene Gäste ist eben nichts zu teuer.

Wien: Wer an einem festlich gedeckten Tisch speisen möchte, findet im Hotel Sacher luxuriöse, nostalgische Tischdeko für das Festessen im Hotel ©Hotel Sacher Wien

Deko und Blumenschmuck erzeugen romantische Stimmung. Und es darf ruhig auch kitschig werden. Denn Kitsch sei laut Konrad Paul Liessmann gut, weil er eine sofortige, unkomplizierte emotionale Befriedigung darstelle, schreibt der Philosoph in seinem Buch „Kitsch! oder Warum der schlechte Geschmack der eigentlich gute ist“.

Kopenhagen: Schlicht und traditionell in Grün gehalten, mit Mistelzweig und Geschenkpaketen, Scandi-Stil im Hotel Scandic Nørreport ©Jesper Rais