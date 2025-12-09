Beautiful woman in cocktail dress with gift box
Good Stuff - Schöne Weihnachtsgeschenke für Sie und ihn

Parfum, Pflege, Make-up - Es gibt so viele exquisite Beauty Items, die Freude bereiten. Hier eine kleine, aber feine Auswahl ...

von Dorothe Rainer

09.12.25

Ein dunkelblauer High Heel mit goldfarbenem Absatz und großer schwarzer Schleife mit blauem Schmuckstein.

Sammlerstück: „Good Girl Collector Edition“ von Carolina Herrera, ca. 151 €, carolinaherrera.com

Für mehr Strahlkraft: „Men Ultimune Power Infusing Serum“ von Shiseido, ca. 110 €, shiseido.com

Eleganter Klassiker: „Sì Parfum“ von Giorgio Armani, 50 ml ca. 140 €, armani-beauty.at

Uni-sexy:  „Night Idol“ von Coreterno, EdP 100 ml ca. 170 €, coreterno.com (11)  

Perfekter Teint und Schutz: „Absolue Longevity Soft Cream“ von Lancôme, 30 ml ca. 150 €, lancome.de

Dieses Jahr im Schottenkaro:  „Le Male Elixir“ von Jean Paul Gaultier,  125ml ca. 155 €, jeanpaulgaultier.com

Vanille, Moschus, Zimt für Sie und ihn: „Musc Ravageur“ von Maurice Roucel für Frederic Malle, 50 ml ab  ca.  150 €, fredericmalle.com

Edler Tiegel, feiner Inhalt: „Mon Olive Longévité Crème Frappée“ von Sophie’s Garden, 50 ml ca.   360 €, sophies-garden.beauty

Streng limitierter Glitzeralarm: „Imagine Millésime 2025“ von Guerlain, ca.  790 €, guerlain.com 

Blush & Highlighter & simply Chanel: „Les Signes“ von Chanel, ca. 70 €, chanel.com 

Reichhaltiger Luxus: „Ultimate – The Eye Cream“ von Sensai, 15 ml ca. 425 €, sensai-cosmetics.com

Très chic: „Eye Pods“ von Westman Atelier, ca. 92 €, kussmund.wien

Fougère-Duft für ihn: „Stronger with you Amber“  von Emporio Armani, 100 ml ca. 125 €, armani-beauty.at

