Good Stuff - Schöne Weihnachtsgeschenke für Sie und ihn
Parfum, Pflege, Make-up - Es gibt so viele exquisite Beauty Items, die Freude bereiten. Hier eine kleine, aber feine Auswahl ...
Sammlerstück: „Good Girl Collector Edition“ von Carolina Herrera, ca. 151 €, carolinaherrera.com©Beigestellt
Für mehr Strahlkraft: „Men Ultimune Power Infusing Serum“ von Shiseido, ca. 110 €, shiseido.com©Beigestellt
Eleganter Klassiker: „Sì Parfum“ von Giorgio Armani, 50 ml ca. 140 €, armani-beauty.at©Hersteller
Uni-sexy: „Night Idol“ von Coreterno, EdP 100 ml ca. 170 €, coreterno.com (11)©Beigestellt
Perfekter Teint und Schutz: „Absolue Longevity Soft Cream“ von Lancôme, 30 ml ca. 150 €, lancome.de©Beigestellt
Dieses Jahr im Schottenkaro: „Le Male Elixir“ von Jean Paul Gaultier, 125ml ca. 155 €, jeanpaulgaultier.com©Hersteller
Vanille, Moschus, Zimt für Sie und ihn: „Musc Ravageur“ von Maurice Roucel für Frederic Malle, 50 ml ab ca. 150 €, fredericmalle.com©Hersteller
Edler Tiegel, feiner Inhalt: „Mon Olive Longévité Crème Frappée“ von Sophie’s Garden, 50 ml ca. 360 €, sophies-garden.beauty©Beigestellt
Streng limitierter Glitzeralarm: „Imagine Millésime 2025“ von Guerlain, ca. 790 €, guerlain.com©Beigestellt
Blush & Highlighter & simply Chanel: „Les Signes“ von Chanel, ca. 70 €, chanel.com©Beigestellt
Reichhaltiger Luxus: „Ultimate – The Eye Cream“ von Sensai, 15 ml ca. 425 €, sensai-cosmetics.com©Beigestellt
Très chic: „Eye Pods“ von Westman Atelier, ca. 92 €, kussmund.wien©Hersteller
Fougère-Duft für ihn: „Stronger with you Amber“ von Emporio Armani, 100 ml ca. 125 €, armani-beauty.at©Hersteller
Kommentare