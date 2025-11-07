Wie Anzug und Rock den New-Business-Stil prägen. Alte Dresscode-Diktate kann man vergessen, Anzüge und Röcke gelten jetzt als modern, smart, selbstbewusst. Maximal tragbar sind sie sowieso.



Officecore Reloaded

Von der Vorstandsetage bis zum Tratsch in der Kaffeeküche, Anzüge haben sich längst zurückgemeldet. Der Business Suit wird jetzt mit selbstverständlicher Nonchalance getragen, klassische Silhouetten gelten als cool, Steifes gibt’s da gar nix mehr. Der neue Dresscode lautet: strukturierte Blazer, lässige Hosen, stylische Bleistiftröcke, kombiniert mit femininen Akzenten wie transparenten Blusen, Satintops unter Oversize-Blazern, flachen Loafern statt Pumps (ja keine Pumps bitte!).