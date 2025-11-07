Dress for Success: Die neuen Office-Trends 2025
Anzüge und moderne Röcke prägen die Business-Mode. Selbstbewusst, elegant und bequem: So stylst man den neuen Office-Look.
Wie Anzug und Rock den New-Business-Stil prägen. Alte Dresscode-Diktate kann man vergessen, Anzüge und Röcke gelten jetzt als modern, smart, selbstbewusst. Maximal tragbar sind sie sowieso.
Officecore Reloaded
Von der Vorstandsetage bis zum Tratsch in der Kaffeeküche, Anzüge haben sich längst zurückgemeldet. Der Business Suit wird jetzt mit selbstverständlicher Nonchalance getragen, klassische Silhouetten gelten als cool, Steifes gibt’s da gar nix mehr. Der neue Dresscode lautet: strukturierte Blazer, lässige Hosen, stylische Bleistiftröcke, kombiniert mit femininen Akzenten wie transparenten Blusen, Satintops unter Oversize-Blazern, flachen Loafern statt Pumps (ja keine Pumps bitte!).
Wie stylt man Officecore?
- Kontrast. Maskuline Schnitte mit femininen Stoffen kombinieren.
- Farbe. Es muss nicht immer Anthrazit und Schwarz sein. Wie wär’s mit Mauve und Olivgrün? Vielleicht etwas ungewohnt, aber dafür moderner und auffallender.
- Unterschiedliche Strukturen. Schweres Tuch trifft Seide, Tweed trifft Chiffon.
- Sneaker statt Pumps. Weiße Sneaker unter dem grauen Anzug sind längst kein Stilbruch mehr.
- After-Work-Upgrade. Paillettentop statt Hemdbluse – und schwups, schon ist man cocktailfertig.
Farbe bekennen: Wie schon gesagt, Anzüge müssen nicht immer grauschwarz sein. Wie wär’s mit Mauve? Am schönsten monochrom getragen. Look von Michael Kors©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/x / Avalon
Rock Renaissance: Minimalismus trifft Dramatik. Der graue Bleistiftrock von Gucci ist schlicht, das Drumherum bombig. Nicht unbedingt ein bürotauglicher Look. Alles ist von Gucci
Glamour im Anzug
Wenn Stars den Anzug entdecken.
Königlicher Chic
Die Prinzessin von Wales trägt jetzt immer öfter Hosenanzüge. Passen ihr auch ganz hervorragend. Viel besser als altvatrischen Mantelkleider, in die sie sie so oft stecken.
Perfekt in Olivgrün: Der Anzug ist von Victoria Beckham©Getty Images/WPA Pool/Getty Images
Dieser graukarierte Anzug von Bella Freud ist ein großartiges Beispiel für British Tailoring. Der Ton-in-Ton-Rundhalspulli ist von McQueen©Getty Images/WPA Pool/getty images
Giorgio Forever
Der große Giorgio Armani ist vor ein paar Wochen verstorben, seine Mode ist für die Ewigkeit. Armani wird zu Recht sehr oft als einer der Pioniere des Frauen-Hosenanzugs angesehen.
Giorgio und Cate Blanchett. Sie war eines seiner Lieblingstestimonials©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images
Einer seiner letzten Anzüge aus der AW25-Runwayshow©Getty Images/Estrop/Getty Images
Jacke mit Hose. Ein wunderschönes Beispiel für Armanis göttliche Abendkreationen©Getty Images/Estrop/Getty Images
Lauren Hutton im blütenweißen Armani-Smoking©GC Images/Luigi Iorio/getty images
Emma Corrin in schwerem Tuch von Miu Miu©Getty Images/Claudio Lavenia/Getty Images
Sie ist sooo schick! Greta Lee zählt für mich zu den coolsten Stylesetterinnen des Augenblicks. Anzug Still Kelly©GC Images/MediaPunch/Bauer-Griffin/Getty Images
Rockstars
Sind Röcke jetzt die neuen Hosen? Enge Bleistiftröcke sind amschicksten, Faltenröcke schön retro, und Midilänge am einfachsten zu tragen.
Seidenrock: Wenn das Gesamtstyling passt, durchaus auch alltagstauglich. Look von Sofie D’Hoore©Hersteller
Paillettenrock: So geht leger-nonchalanter Abendlook. Grauer V-Pulli, zwanglose Jacke und natürlich Must-have-Socken. Alles von Jane Lushka©Hersteller
Typisch Petar Petrov. Schicker geht’s kaum!
Das bringt Schwung in jedes Office! In der entsprechenden Kombination wirken Faltenröcke sowohl klassisch als auch modern. Look von Loro Piana
Bleistiftrock: Supermodischer Look von Arket mit vielen Trendthemen. Cognacfarbener Lederblouson, geschoppte Seidenstutzen und ein enger knielanger Bleistiftrock mit Struktur.©Hersteller
Dieser Midirock ist ein zeitloser Klassiker in jeder Garderobe. Look von & Other Stories©Hersteller
