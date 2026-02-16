Kaum ein Bereich des Gesichts erzählt so viel wie Mund und Lippen. Sie sind ständig in Bewegung, reagieren sensibel auf Umweltfaktoren und zeigen Veränderungen oft früher als andere Partien. Und doch wird ausgerechnet dieser hochsensible Bereich in der täglichen Pflege häufig unterschätzt. Die Haut rund um die Lippen ist dünner als im restlichen Gesicht, besitzt kaum Talgdrüsen und verliert schneller Feuchtigkeit. Trockenheit, feine Linien oder ein unruhiger Lippenrand sind daher weniger ein Zeichen von Alter als von fehlender oder ungeeigneter Pflege. Moderne Lippenpflege setzt genau da an: mit hydratisierenden Formeln, sanften Peelings und Wirkstoffen, die die Haut geschmeidig halten, ohne sie zu überfordern.

Sehr natürlich: Cloud Lips ©Getty Images/iStockphoto/Zastavkin/IStockphoto.com

Der Trend „Cloud Lips“ setzt im Frühjahr auf matte, weiche Lippen mit sanft verschwommenen Konturen – wie ein Hauch Farbe nach einem Kuss. Statt präziser Linien wird der Lipliner verblendet, die Farbe nur leicht getupft. Gepflegte Lippen und ein natürlicher Look sind dabei entscheidend.

Definition statt Perfektion Beim Make-up gilt das gleiche Prinzip wie beim Teint: Zurückhaltung schafft Wirkung. Konturen werden weich gesetzt, Farben lieber getupft als präzise gezogen – denn zu viel Farbe oder zu harte Lippenkonturen lassen einen älter wirken. Gloss, Lip Oils oder balmartige Texturen verleihen den Lippen Frische und Volumen, ohne dabei streng zu wirken. Wer dennoch Farbe möchte, setzt besser auf klare Töne, die dem eigenen Teint entsprechen. Der schönste Effekt entsteht ohnehin dort, wo Pflege und Farbe ineinandergreifen: Gut vorbereitete Lippen brauchen weniger Produkt, halten Farbe länger und wirken ganz selbstverständlich voller.

Das "Exfoliating Lip Serum" von The Ordinary ist Peeling und Pflege in einem. Es entfernt sanft abgestorbene Hautzellen und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit, theordinary.com

©Hersteller Blue Peptides Eyes & Lips Contour von Biotherm: Ein Pflege-Balsam, der mit Peptiden und Feuchtigkeit die Haut glatter erscheinen lässt und die Festigkeit unterstützt, biotherm.com ©Hersteller Das "Total Lip Treatment" von Sensai ist ein luxuriöses Lippenpflegeprodukt, das auch den Bereich rund um die Lippen intensiv pflegt und Knitterfältchen den Kampf ansagt, sensai-cosmetics.at ©Hersteller Lippenmaske für die Nacht: Die „Masques Lèvre Phyto Cellulaire“ von Sophie’s Garden ist eine intensiv regenerierende Maske, die Feuchtigkeit spendet, raue Strukturen ausgleicht und die Lippen geschmeidig macht, sophies-garden.beauty ©Hersteller Der Hyaluron Tint Lip Stain Serum von L’Oréal Paris ist zuerst glänzend, verwandelt sich aber in ein semi-mattes Finish, loreal-paris.de ©Hersteller "Loveshine Candy Glow" von YSL: Der getönte Butter-Lippenbalsam pflegt intensiv und verstärkt die natürliche Lippenfarbe, was sie voller erscheinen lässt, yslbeauty.com

©Hersteller Der "Rouge Coco Baume" von Chanel ist ein Pflegestift der Luxusklasse: Er pflegt nicht nur, sondern hinterlässt auch einen dezenten Schimmer. Perfekt für den Alltag, chanel.com/at

©Hersteller "KissKiss Glow Lip Oil" von Guerlain betont die natürliche Lippenfarbe, pflegt mit Honig und zaubert

ein glänzendes Finish, guerlain.com

©Hersteller

Massage für mehr Volumen Die Mundpartie profitiert von gezielter Aufmerksamkeit – zum einen durch Pflege, aber auch durch gezielte Massagen. Leichte, speziell abgestimmte Pflegeprodukte können Spannungsgefühle mindern, feine Linien glätten und können die Konturen ruhiger erscheinen lassen. Wer die Pflegeprodukte sanft einmassiert oder einklopft, erhöht deren Effektivität. Ergänzend lässt sich die Mundregion mit einer Massage aktivieren: mit Zeigefinger und Daumen werden Lippen- und Mundbereich sanft gezupft. Diese kleine Übung fördert die Durchblutung und stärkt das Gewebe auf natürliche Weise. Regelmäßig angewendet unterstützen Pflege und Massage gemeinsam die Elastizität der Haut und helfen, das natürliche Volumen länger zu bewahren.