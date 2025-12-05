46-220320923
Lifestyle

Was schenkt man Kindern? Feine Dinge, die auch Eltern Spaß machen

Wer Kinder beschenkt, tut sich selbst Gutes. Schöne Dinge für strahlende Augen und gemeinsame Stunden in der Weihnachtszeit.

Florentina Welley

von Florentina Welley

05.12.25

Man wird ja noch träumen dürfen: zum Beispiel von so einem stylischen "Mermaid"-Tischfussball im Kinderzimmer ... aber es gibt auch hübsche Dinge um wenig Geld, die Freude machen und Spaß bereiten!

Vom Christkind:     

Einen Korb Cariella, der alles aufsammelt, was so herumliegt ...128 €. Oder die schöne Stoffpuppe Pebblino, 22,95 € (auf dem Foto oben) von Loberon 

Den praktischen Puff der Capsule Collection von Fatboy x Miffy, 99 €, auch in anderen Farben erhältlich.

Oder einen schicken Luxus-Sweater von Baby Dior, 850 €

Oder den praktischen Buggy Aer+ von Joolz, ab ca. 320 €   

Und die Speichenreflektoren für das Fahrrad von Gofluo machen das Fahrrad sicherer, 11,95 € 

Und der Tischfußball für Millionäre von Louis Vuitton Baby, ist traumhaft schön, 70.000 €

Während das Domino von Ikea, Spaß für alle bringt, 4,99 €

Und das Kleid von H&M Kids, echt british wirkt ... 24,99 €

Und der Anorak von Colmar,  279 €, sichtbar wärmt

Und der Elefanten-Hocker von Vitra, 99 €, macht sich im Kinderzimmer gut

Florentina Welley

Über Florentina Welley

Mag. Florentina Welley schreibt seit 2006 als Lifestyle-Autorin über ihre Lieblingsthemen: Mode, Reise, Design und Kunst. Darüber hinaus konzipiert sie Shootings, kuratiert auch Kunst- und Designevents. Auch Film-Erfahrung hat sie, etwa als Co-Produzentin für den Spielfilm „Die toten Fische“, darüber hinaus ist sie in Werbung und Medien bekannt für Konzepte, Textierungen jeden Genres und Modeproduktionen samt Styling, Regieassistenz, Ausstattung und Kostümbild.

