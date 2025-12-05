Was schenkt man Kindern? Feine Dinge, die auch Eltern Spaß machen

Man wird ja noch träumen dürfen: zum Beispiel von so einem stylischen "Mermaid"-Tischfussball im Kinderzimmer ... aber es gibt auch hübsche Dinge um wenig Geld, die Freude machen und Spaß bereiten!

©Hersteller

Vom Christkind: Einen Korb Cariella, der alles aufsammelt, was so herumliegt ...128 €. Oder die schöne Stoffpuppe Pebblino, 22,95 € (auf dem Foto oben) von Loberon

©Hersteller

Den praktischen Puff der Capsule Collection von Fatboy x Miffy, 99 €, auch in anderen Farben erhältlich.

©Hersteller

Oder einen schicken Luxus-Sweater von Baby Dior, 850 €

©Hersteller

Oder den praktischen Buggy Aer+ von Joolz, ab ca. 320 €

©Hersteller

Und die Speichenreflektoren für das Fahrrad von Gofluo machen das Fahrrad sicherer, 11,95 €

©Hersteller

Und der Tischfußball für Millionäre von Louis Vuitton Baby, ist traumhaft schön, 70.000 €

©Hersteller

Während das Domino von Ikea, Spaß für alle bringt, 4,99 €

©Hersteller

Und das Kleid von H&M Kids, echt british wirkt ... 24,99 €

©Hersteller

Und der Anorak von Colmar, 279 €, sichtbar wärmt

©Hersteller