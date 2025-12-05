Was schenkt man Kindern? Feine Dinge, die auch Eltern Spaß machen
Wer Kinder beschenkt, tut sich selbst Gutes. Schöne Dinge für strahlende Augen und gemeinsame Stunden in der Weihnachtszeit.
Man wird ja noch träumen dürfen: zum Beispiel von so einem stylischen "Mermaid"-Tischfussball im Kinderzimmer ... aber es gibt auch hübsche Dinge um wenig Geld, die Freude machen und Spaß bereiten!
Vom Christkind:
Einen Korb Cariella, der alles aufsammelt, was so herumliegt ...128 €. Oder die schöne Stoffpuppe Pebblino, 22,95 € (auf dem Foto oben) von Loberon
Den praktischen Puff der Capsule Collection von Fatboy x Miffy, 99 €, auch in anderen Farben erhältlich.
Oder einen schicken Luxus-Sweater von Baby Dior, 850 €
Oder den praktischen Buggy Aer+ von Joolz, ab ca. 320 €
Und die Speichenreflektoren für das Fahrrad von Gofluo machen das Fahrrad sicherer, 11,95 €
Und der Tischfußball für Millionäre von Louis Vuitton Baby, ist traumhaft schön, 70.000 €
Während das Domino von Ikea, Spaß für alle bringt, 4,99 €
Und das Kleid von H&M Kids, echt british wirkt ... 24,99 €
Und der Anorak von Colmar, 279 €, sichtbar wärmt
Und der Elefanten-Hocker von Vitra, 99 €, macht sich im Kinderzimmer gut
