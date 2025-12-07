46-220321293
Festessen deluxe: Feine Dinge zum Schmausen und Schauen

Die besten Delikatessen sind die, die auch ein Augenschmaus sind. Feine Dinge & edle Tropfen für den Festtisch.

Florentina Welley

von Florentina Welley

07.12.25

Manche Köstlichkeiten sind so schön verpackt, dass man sie gar nicht verbrauchen möchte. Schließlich entwerfen immer mehr Designer Verpackungensdesign für die kleinen Köstlichkeiten - vom Kuchen bis zum Champagner.

Bitte kosten:     

46-220321169
©Hersteller

Winter-Kollektion von Lakrids by Bülow, ca. ab  40 €

46-220321361
©Hersteller

X-Mas-Set Ron Johan Dark Rum 0,7 l mit zwei Gläsern, von WEIN & CO, 49,99 €

46-220321117
©Hersteller

Oh Tannenbaum Bonbons von Bayer & Bayer, 49,80 €

46-220321345
©Hersteller

Roku-Gin-Set mit Glas von The House of Suntory, 34,90 €

46-220321453
©Hersteller

 Caviar Trilogie 75 g von Schenkel, ca 23 €

46-220321119
©Hersteller

Nuri-Sardinen-Kochbuch von Verlag Brandstätter, 40 €

46-220320993
©Hersteller

Holiday Giftbox von Armani Dolci by Guido Gobino, ab  30 €

46-220321233
©Hersteller

Nikolaus von Wien Products x Xocolat, 9,60 €

46-220321407
©Hersteller

Teebox von Wien Products by Haas&Haas, 28,80 €

46-220321179
©Hersteller

Dankeschön-Box von Sterntalerhof, 37,20 €, für den guten Zweck 

46-220321187
©Hersteller

Energy-Boost-Kaffee 200 g von Superitalia, 19,99 €

46-220321415
©Hersteller

Rosé Vintage 2010 von Dom Pérignon x Murakami, ab  500 €

46-220321291
©Hersteller

Moet & Chandon, Holiday limited edition giftbox in rot. Brut Impérial ab 54,99 € (UVP) und Rosé Impérial ab 64,99 € (UVP). Verfügbar im ausgewählten Fachhandel sowie im Einzelhandel (z. B. Billa).

(auch auf dem Foto ganz oben)

46-220321235
©Hersteller

Wiener Kunsthandwerk aus der Zuckerlwerkstatt, 7,70 €

07.12.25
Florentina Welley

Mag. Florentina Welley schreibt seit 2006 als Lifestyle-Autorin über ihre Lieblingsthemen: Mode, Reise, Design und Kunst. Darüber hinaus konzipiert sie Shootings, kuratiert auch Kunst- und Designevents. Auch Film-Erfahrung hat sie, etwa als Co-Produzentin für den Spielfilm „Die toten Fische“, darüber hinaus ist sie in Werbung und Medien bekannt für Konzepte, Textierungen jeden Genres und Modeproduktionen samt Styling, Regieassistenz, Ausstattung und Kostümbild.

