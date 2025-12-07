Festessen deluxe: Feine Dinge zum Schmausen und Schauen
Die besten Delikatessen sind die, die auch ein Augenschmaus sind. Feine Dinge & edle Tropfen für den Festtisch.
Manche Köstlichkeiten sind so schön verpackt, dass man sie gar nicht verbrauchen möchte. Schließlich entwerfen immer mehr Designer Verpackungensdesign für die kleinen Köstlichkeiten - vom Kuchen bis zum Champagner.
Bitte kosten:
Winter-Kollektion von Lakrids by Bülow, ca. ab 40 €
X-Mas-Set Ron Johan Dark Rum 0,7 l mit zwei Gläsern, von WEIN & CO, 49,99 €
Oh Tannenbaum Bonbons von Bayer & Bayer, 49,80 €
Roku-Gin-Set mit Glas von The House of Suntory, 34,90 €
Caviar Trilogie 75 g von Schenkel, ca 23 €
Nuri-Sardinen-Kochbuch von Verlag Brandstätter, 40 €
Holiday Giftbox von Armani Dolci by Guido Gobino, ab 30 €
Nikolaus von Wien Products x Xocolat, 9,60 €
Teebox von Wien Products by Haas&Haas, 28,80 €
Dankeschön-Box von Sterntalerhof, 37,20 €, für den guten Zweck
Energy-Boost-Kaffee 200 g von Superitalia, 19,99 €
Rosé Vintage 2010 von Dom Pérignon x Murakami, ab 500 €
Moet & Chandon, Holiday limited edition giftbox in rot. Brut Impérial ab 54,99 € (UVP) und Rosé Impérial ab 64,99 € (UVP). Verfügbar im ausgewählten Fachhandel sowie im Einzelhandel (z. B. Billa).
(auch auf dem Foto ganz oben)
Wiener Kunsthandwerk aus der Zuckerlwerkstatt, 7,70 €
Kommentare