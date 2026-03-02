Dieser Winter hatte es wirklich in sich: bitterkalt, düster, nass – und wochenlang keine Sonne. Das bleibt nicht folgenlos. Auch unsere Haut wirkt müde: blass, fleckig, mit dunklen Schatten unter den Augen und Rötungen, die plötzlich stärker auffallen, als uns lieb ist. Wer nicht warten möchte, bis die ersten Sonnenstrahlen für Farbe sorgen, greift zu modernen Teintprodukten. Sie können heute weit mehr als kaschieren – sie pflegen, schützen und haben einen Soforteffekt.

Die neuen Glow-Garanten Der Klassiker ist und bleibt die Foundation. Sie gleicht Unebenheiten aus, schenkt Definition und sorgt für ein ruhigeres Hautbild. Aktuelle Formulierungen gehen aber noch weiter: Sie kombinieren Pflege, lichtreflektierende Pigmente und fein abgestimmte Farbtöne. Das Ergebnis ist kein Maskeneffekt, sondern Lebendigkeit. Ob dewy, satin oder soft-matt – das Finish entscheidet, ob der fahl wirkende Winterteint verschwindet oder betont wird.

Foundation immer erst nach dem vollständigen Einziehen der Pflege auftragen – ideal sind ein bis zwei Minuten Wartezeit. So verbindet sich die Textur besser mit der Haut und hält länger. Unbedingt vermeiden: eine zu dunkle oder zu orangefarbene Nuance als „Fake-Tan-Ersatz“ zu wählen – das wirkt maskenhaft.

Wer es leichter mag, setzt auf BB- oder CC-Cremes. BB steht für Beauty oder Blemish Balm und vereint Feuchtigkeitspflege mit zarter Deckkraft – ideal für ein natürliches Update. CC-Cremes, also Color Correcting, gleichen gezielt Rötungen oder Grauschleier aus und bringen Balance ins Hautbild, bevor Foundation überhaupt nötig wird. Auch Bräunungsdrops sind eine elegante Lösung gegen Winterblässe. In die Tagespflege gemischt, verleihen sie einen subtilen „sun-kissed“-Effekt.

Der "Moisture Surge Sheertint Hydrator SPF 25" von Clinique ist eine leichte, getönte Feuchtigkeitspflege. Die ultrafeinen Pigmente passen sich dem Hautton an und sorgen für zarte Farbe, clinique.at

©Hersteller "Hyaluron Boost Self Tan Concentrate" von Declaré: Das Selbstbräuner-Konzentrat wird in die Tagespflege gemischt. Binnen weniger Stunden entsteht eine leichte Tönung, declarebeauty.com

©Hersteller Die "Double Serum Foundation" von Clarins kombiniert ein Anti-Aging-Serum mit einer Foundation. Der Effekt: natürlicher Glow. In 12 Farbtönen erhältlich, clarins.at

©Hersteller "CC+ Nude Glow" von IT Cosmetics: Die CC-Cream ist stark deckend, neutralisiert Grauschleier und lässt Rötungen verschwinden, itcosemtics.com

©Hersteller "Radiant Glow Foundation" von Sensai: Dank innovativer Gel-Technologie verschmilzt diese leichte Foundation mit der Haut und legt sich wie Seide darüber, ohne Maskeneffekt. Sie versorgt intensiv mit Feuchtigkeit, gleicht Unebenheiten aus und verleiht einen natürlichen Glow. In neun verschiedenen Farbvarianten erhältlich, sensai-cosmetics.com

©Hersteller "Bronzing Powder" von Dr. Hauschka: Feiner mineralischer Puder für einen natürlichen Hauch von Bräune, vielseitig einsetzbar – für alle Hauttöne geeignet, drhauschka.at

©Hersteller "D-Bronzi™ Anti-Pollution Sunshine Drops" von Drunk Elephant: Ein Tropfen genügt – und der Teint wirkt wie von der Sonne berührt. Das Glow-Serum kann individuell in die Pflege gemischt werden, drunkelephant.de ©Hersteller "Beauty Éternité de Beauté Cushion" von Gucci ist Luxus für unterwegs: Das

Cushion-Format ermöglicht präzises Auffrischen, wann immer der Teint müde wirkt.

In 12 Farbvarianten, gucci.com ©Hersteller

Die richtige Farbe Entscheidend für ein natürlich strahlendes Ergebnis ist natürlich die Farbwahl. Die perfekte Foundation darf weder zu hell noch zu orange sein, sondern muss exakt mit Hautton und Unterton harmonieren. Getestet wird das am besten am Übergang von Gesicht zu Hals – immer bei natürlichem Licht. Zuerst gilt es, den Unterton zu bestimmen: warm (golden/gelb), kühl (rosa/blau) oder neutral. Anschließend mehrere passende Nuancen nebeneinander auftragen und vergleichen. Der richtige Ton verschmilzt optisch mit der Haut. Ein bewährter Profi-Trick: Ist die Haut im Winter etwas blasser, sorgt eine minimal wärmere Nuance für einen dezenten „Ich war kurz am Meer“-Teint.