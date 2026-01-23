Weibliche Lust: Schmiermittel fürs genitale Glück?

Man lernt nie aus. Neulich las ich, dass weibliche Lust börsentauglich ist. Denn als das britische Unternehmen „Futura Medical“ ein neues Gel mit dem technisch-poetischen Namen WSD4000 präsentierte, legte die Aktie prompt zu. Elf Prozent. Das ist ein Signal. Die Frage ist nur: für Investoren – oder auch für die Libido?

WSD4000 klingt zwar wie ein Staubsauger mit Allmachtsfantasien, ist aber ein Gel für Frauen, bei denen es mit der sexuellen Reaktion ein bisschen happert. Die Mängelliste liest sich wenig glamourös: fehlende Erregung, fehlende Lubrikation, wenig Lust. Dinge, über die man lange dezent schwieg, die aber nun offener besprochen werden. Sechs von zehn Frauen berichten, im vergangenen Jahr mindestens eines dieser Symptome erlebt zu haben. Das ist nicht nix, das ist eine solide Mehrheit. Und nein, das betrifft nicht nur Frauen „in einem gewissen Alter“. Jüngere sind genauso betroffen, nur anders.

Die einen sind müde, die anderen überfordert, viele beides. Gleichberechtigung kann mitunter verdammt unsexy sein. Damit man all das halbwegs objektiv erfassen kann, gibt es in der Sexualmedizin den „Female Sexual Function Index“. Ein Fragebogen, der klingt, als hätte ihn ein emotionsarmer Controller entworfen. Lust in Punkte, Erregung in Zahlen gegossen. Romantisch ist das nicht, aber hilfreich. Das Gel zeigt in ersten Studien messbare Verbesserungen: mehr Gefühl, mehr Lubrikation, mehr Genitalspaß. In der Pipeline ist aber noch mehr. Etwa ein Pille für ältere Frauen, die auf das sexuelle Verlangen zielt – also nicht dort ansetzt, wo man cremt, sondern dort, wo gedacht, gefühlt und erinnert wird. Auch das ist kein Allheilmittel, aber ein weiteres Zeichen dafür, dass weibliche Lust endlich nicht mehr als individuelles Versagen betrachtet wird, sondern als etwas, das man ernst nimmt. Und ja: auch vermarktet wird. Nun aber das „aber“: Lust entsteht nicht linear. Sie folgt keiner Logik und keinem Beipackzettel. Sie ist verschlungen, launisch und leicht irritierbar. Vor allem bei Frauen. Denn da mischt viel mit: Kinder, Arbeit, Beziehung, Care-Arbeit, mentale Dauerzuständigkeit. Mental Load ist kein theoretisches Konzept, sondern ein Lustkiller mit Langzeitwirkung.