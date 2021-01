Warum Wikipedia als Weltwunder durchgeht

Als Jimmy Wales am 15. Jänner 2001 die Worte „Hello World“ in seine neue Wiki-Software tippte, hatte er hehre, hochwissenschaftliche Ziele: Eine Internet-Enzyklopädie sollte es werden. Um für „Nupedia“ schreiben zu dürfen, musste man einen Doktortitel haben. Die Einträge mussten durch ein siebenstufiges Review-Verfahren. „Wenig verwunderlich kamen die Artikel nur schleppend zustande“, berichtete Wikipedia-Insider Pavel Richter. Ganze 21 waren es im ersten Jahr.

Am Beginn stand das Scheitern

Während also die eigentlich von Wales geplante Enzyklopädie sehr schnell scheiterte, entwickelte sich rasant eine parallel gestartete Plattform, in die jeder hinein schreiben konnte. Scharen von Freiwilligen produzierten innerhalb von Wochen Tausende Artikel. Wikipedia war geboren. 20 Jahre nach der Gründung gibt es mehr als 55 Millionen Beiträge in knapp 300 Sprachen, verfasst von unzähligen Freiwilligen. „90 Prozent davon sind Männer, es gibt viel zu wenige Frauen, die mitarbeiten“, beklagt Richter, der das Buch Die Wikipedia-Story geschrieben hat.