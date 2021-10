Wie Skistar Felix Neureuther Wiener Kindern Beine macht

Nikolo schon Mitte Oktober! Im privaten Kindergarten der Sankt Nikolausstiftung in der Kundratstraße, am Übergang von Favoriten nach Meidling, feierten die Kinder schon am Montagnachmittag. Denn als der sympathische, sportlich gekleidete große Mann die blaue Kiste öffnet, kommen lauter Dinge zum Vorschein, die Drei- bis Sechsjährigen große Freude bereiten.

Bunte Ringe, Schläuche, Bälle, Tücher, eine Wippe aus Holz. Dass der sympathische große Mann einmal einer der besten Slalomfahrer der Welt war, wissen die Kinder nicht, aber ihre Pädagoginnen sind angetan. Auch die Eltern.