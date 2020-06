Wie eine Niederösterreicherin beim Wandern 50 Kilo verlor

142 Kilo waren genug

Was für andere Leute nach einer Selbstverständlichkeit klingt, ist für die Sozialpädagogin aus dem südlichen Niederösterreich einer der größten Erfolge in ihrem Leben. Denn ihre Rückkehr aus der selbst gewählten Isolation war für sie ein ebenso Kräfte wie Nerven raubender Weg, wie sie in ihrem Buch „Schritt für Schritt“ (siehe unten) eindrucksvoll schildert.

„Der Weihnachtstag vor acht Jahren war der Wendepunkt in meinem Leben“, erzählt Daniela Leinweber dem KURIER. „Ich habe versucht, mich im Bett zu meinem Mann umzudrehen, doch trotz einer enormen Kraftanstrengung mit heftigem Rudern mit Händen und Füßen habe ich es nicht geschafft.“

Sie brachte zu jener Zeit 142 Kilo auf die Waage. In ihrer Erinnerung fühlte sich das so an: „Ich war ein absoluter Couch-Potato. Meine Lebensqualität war im Eimer. Und ich musste feststellen, dass ich selbst nur mehr Zuschauerin im Theaterstück meines Lebens war. Ich musste dringend etwas ändern.“