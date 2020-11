Leicht wie eine Feder: So hilft uns Schreiben durch die Krise

Im Geschäft von Pia Huber-Pock in der Wiener Innenstadt riecht es nach Leder, Papier und Nostalgie. Notizbücher, Geschenkpapier, Füllfedern und Glückwunschkarten stapeln sich aufeinander und die Vorstellung, dass Sigmund Freud jeden Moment durch die Tür spaziert, fühlt sich überraschend real an. Der passionierte Schreiber von Briefen, Notizen und Tagebüchern war Stammkunde im Traditionsunternehmen Huber & Lerner, das Huber-Pock mit ihrem Bruder in vierter Generation führt. Und es war er, der einst notierte: „Worte und Zauber waren ursprünglich ein und dasselbe. Auch heute besitzt das Wort eine starke magische Kraft.“