Warum junge Menschen plötzlich verrückt nach Zimmerpflanzen sind

Grüne soziale Medien

Dank Shops wie Calienna wird der Pflanzeneinkauf zunehmend zum Erlebnis. „Um das geht es im Einzelhandel. Man muss ein Umfeld schaffen, in dem sich die Menschen wohlfühlen und gerne Zeit verbringen“, sagt Christian Cervantes, der aus Laguna Beach in Kalifornien stammt. In den vergangenen zwölf Jahren hat das Paar unter anderem in New York und London gelebt und dabei beobachtet, wie gestresst Stadtbewohner sind. „Hier in Wien wollten wir eine Ruheoase schaffen“, erklärt seine Frau Miriam das Konzept.