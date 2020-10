Trotz Corona: Drei Viertel der Singles daten

Auf die Einhaltung der Corona-Regeln bei Dates - Sicherheitsabstand und Tragen einer Maske beim Betreten des Lokals - legen demnach vor allem Frauen und Singles über 50 Jahre großen Wert. 63 Prozent von ihnen wünschen sich einen Partner, der die gleiche Einstellung zu Corona hat wie sie selbst. Männer, die vorsichtig sind, können bei Single-Frauen nun stärker punkten. „In einer Partnerschaft ist es vorteilhaft, wenn man bei bestimmten Werten und Einstellungen grundsätzlich Ähnlichkeiten aufweist. Das gilt ebenfalls beim Thema Corona. Es geht dabei auch um ein Verantwortungsgefühl und Rücksichtnahme", kommentiert Caroline Erb, Psychologin bei Parship, die Ergebnisse.

Trend "Slow Dating"

Die Isolation während der Ausgangssperren hat Spuren hinterlassen: Jeder dritte Single gibt an, dass der Wunsch nach einer Partnerschaft seit Beginn der Pandemie gewachsen ist. Gesucht wird vermehrt online - und gezielter, erläutert Erb: „Viele Singles achten aktuell stärker auf das Wesentliche und nehmen sich mehr Zeit, um jemand Passenden zu finden. Man setzt sich intensiver mit seinen Wünschen auseinander, Oberflächlichkeiten erhalten in Zeiten von Corona weniger Raum. Man könnte fast sagen: Es gibt einen Trend hin zum Slow Dating.“ 12 Prozent der Befragten gaben an, durch die Pandemie nun erstmals online auf Partnersuche zu gehen.

Zumindest bietet Corona Gesprächsstoff für das erste Treffen: Nur 15 Prozent haben das Thema laut Umfrage ausgespart.