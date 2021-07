"Sesamstraße"-Macher klagen gegen vulgären Puppen-Filmtrailer

Die Macher der "Sesamstraße" ("Sesame Street") klagen gegen die Werbung für den im Sommer anlaufenden Hollywood-Film "The Happytime Murders". Der Streifen zeigt Puppen, die jenen der "Muppet-Show" ähneln, unter anderem bei Sex, Gewalt und Drogenmissbrauch. Beworben wird er in einem Trailer unter anderem mit "No Sesame. All Street".