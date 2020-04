Charlotte Roche und Martin Keß-Roche: So geht Beziehungsglück

„Dieser Mann, Martin, ist meine große Liebe des Lebens. Ich habe für ihn und diese Liebe so viel gekämpft wie für nichts in meinem ganzen Leben. Habe hieran so viel gearbeitet wie an nichts anderem. Den Kopf zerbrochen, das Herz gebrochen und wieder zusammengeflickt. Diese Beziehung zu dir: This is my Masterpiece“:

Eine wunderschöne Liebeserklärung an ihren Ehemann Martin Keß-Roche, mit dem die Autorin Charlotte Roche das Buch „Paardiologie“ einleitet. Ein neues, gemeinsames Werk, angelehnt an den gleichnamigen Podcast der beiden, in dem sie sich an den zentralen Paarthemen abarbeiten: von der Verliebtheit über Sex bis zum Kinderkriegen. Mit der beruhigenden Erkenntnis, dass alle Paare die gleichen Probleme haben. Der KURIER bat Martin Keß-Roche zum Long-Distance-Interview per Mail.

KURIER: Gleich vorweg: Sie arbeiten viel mit Ihrer Frau zusammen. Wie hält man so viel Nähe aus? Und was sagen Sie all jenen, die gerade unfreiwillig viel Zeit miteinander verbringen müssen?