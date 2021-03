Mädchen wollen dünner sein, wenn sie mit dünnen Puppen spielen

„Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass das Spielen mit ultradünnen Puppen, die jedes Jahr millionenfach verkauft werden, das Körperbild von Mädchen negativ beeinflussen kann. Dies gilt zusätzlich zu den Bildern unrealistischer Körper, die sie im Fernsehen, in Filmen und in sozialen Medien sehen. Dies muss angegangen werden, um den Druck auf Mädchen und Frauen zu verringern, einen 'dünnen idealen Körper' anzustreben“, sagte Hauptautorin Lynda Boothroyd vom Institut für Psychologie der Durham University. Unzufriedenheit mit dem Körper sei ein großes Problem, insbesondere bei jungen Mädchen, und könne schwerwiegende Folgen für das Wohlbefinden von Mädchen haben und zu Essstörungen und Depressionen führen, so die Autoren.

80 Prozent der Mädchen, die an der Studie teilnahmen, hatten zu Hause oder über ihre Freunde Zugang zu ultradünnen Puppen, und fast alle sahen sich Filme an, in denen auch sehr dünne weibliche Körper dargestellt werden. Schon frühere Studien zeigen, dass je mehr wir fernsehen, desto mehr bevorzugen wir dünnere weibliche Körper.

Bewusstsein der Eltern schärfen

Eltern müssen sich aber nicht schuldig oder schlecht fühlen, wenn in der Spielzeugkiste ihres Kindes dünne Puppen zu finden sind. Die Forscher wollen aber darauf aufmerksam machen, dass ultradünne Puppen Teil eines Gesamtbildes des Körperdrucks ausmachen, den schon kleine Kinder erfahren. „Das Bewusstsein für diesen Druck ist wirklich wichtig, um sie zu unterstützen und auch um Eltern dabei zu unterstützen ein positives Körperbild bei ihren Kindern zu fördern“, sagt die an der Studie beteiligte Psychologin Elizabeth Evans von der School of Psychology der Newcastle University.