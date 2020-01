Lady Dianas Pathologe: Es war nur eine winzige Verletzung

Nur eine winzige Verletzung

Vor allem in England haben diese Aussagen für Schlagzeilen gesorgt. Weiters schildert er, dass man sie im Spital reanimierte und "sie sofort in den Operationssaal gebracht wurde, wo man das Problem entdeckte und versuchte, eine verletzte Vene abzudichten. Aber es war leider zu spät."

Der Buchautor, der derzeit in britischen TV-Shows zu sehen ist, wundert sich, an welch einer seltenen Verletzung Prinzessin Diana starb: „Dass sie erst nicht lebensbedrohlich verletzt zu sein schien und dann ohnmächtig wurde, ist typisch für einen Riss in einer lebenswichtigen Vene. Diese Verletzung ist so selten, dass ich in meinem ganzen Berufsleben keine zweite gesehen habe. Diana hatte nur eine winzige Verletzung - aber an der falschen Stelle."