Schüler würden am liebsten Spanisch lernen

"Außerdem demonstriert die Studie das Interesse der Schülerinnen und Schüler an einem Fremdsprachenunterricht in slawischen Sprachen, allen voran an Bosnisch/Kroatisch/Serbisch", erklärten die Forscherinnen. Und: "Bosnisch/Kroatisch/Serbisch wird am häufigsten genannt, wenn es um die Sprache der Mitschüler geht, die die Schüler gerne erlernen würden."

In der Studie wurden auch Schulleiter in Kärnten danach gefragt, welche Sprachangebote für Schüler der Sekundarstufe besonders interessant sein könnten. Von den teilnehmenden Direktoren gab ein Drittel an, dass sie die Möglichkeit einer Erweiterung des Fremdsprachenangebots an ihrer Schule um die Sprachen Russisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch begrüßen würden.