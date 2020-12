Genfer Studie: Dating-Apps zerstören die Romantik nicht

Digital oder offline: Eine Genfer Studie zeigt, dass Paare unabhängig von der Art ihres Kennenlernens ihre Beziehung als gleichermaßen gut empfinden. Jedoch hegen Nutzerinnen und Nutzer von Dating-Apps stärker den Wunsch nach langfristigen Beziehungen.

Tinder, Lovoo oder Bumble: Mit einem Wisch nach rechts oder links entscheiden Liebeshungrige, ob sie jemanden treffen wollen oder nicht. Doch suchen Benutzerinnen und Benutzer der Apps überhaupt feste Partnerschaften, oder sind sie eher an flüchtigen Kontakten interessiert? Diesen Fragen ging Gina Potarca von der Universität Genf nach, um Vorurteile zu überprüfen. Denn viele würden behaupten, Dating-Apps hätten einen negativen Einfluss auf die Qualität von Beziehungen, sagte sie laut einer Mitteilung der Uni Genf. Das Argument: Die Apps würden Menschen unfähig machen, ihre Energie in den Aufbau einer Beziehung mit nur einem Partner zu stecken. Warum sich auch langfristig binden, wenn hinter dem nächsten Swipe jemand besseres warten könnte?

Wunsch nach Familiengründung

Die Soziologin nutzte für ihre im Fachmagazin "Plos One" erschienene Studie eine Familienbefragung des Schweizer Bundesamts für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2018. Daraus wählte sie 3.235 Erwachsene, die in einer Beziehung waren und ihren Partner in den vergangenen zehn Jahren kennengelernt hatten.

Demnach sehnten sich Paare, die sich über eine Dating-App kennengelernt hatten, mehr danach, mit ihrem Partner zusammenzuleben. Ob lang- oder kurzfristig, zeigte die Studie zwar nicht. Aber einige der Paare sähen das Zusammenleben wahrscheinlich als eine Probezeit vor der Ehe, so Potarca. Außerdem äußerten die Frauen der App-Gruppe öfters den Wunsch, in naher Zukunft eine Familie gründen zu wollen.