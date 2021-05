Ciara Burns ist somit die erste Österreicherin, die den Atlantik in einem Ruderboot überquert hat. Gestartet sind Burns und ihre elf Kollegen und Kolleginnen am 22. März in in der Marina San Miguel auf Teneriffa. Ins Ziel kamen sie nach 2600 nautischen Meilen am 3. Mai.

Für die Wissenschaft ist das Abenteuer aber noch nicht abgeschlossen: An der TU Wien werden die persönlichen Daten der unterwegs verkabelten Ruderin weiter ausgewertet. Diese sollen Auskunft darüber geben, wie sich der unnatürliche Wechsel zwischen Belastung und Schlaf unter anderem auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt.