Corona macht kreativ: Dessous-Gesichtsmasken und Erotik-Drive-In

Wie geht jetzt Sex mit Fremden „ohne Körperkontakt“? Eine, sagen wir mal „interessante“, Lösung kommt von der US-amerikanischen Firma „Production Club“. Sie entwickelte die Idee eines Schutzanzugs für Partys, Konzerte und Sex, trotz Corona. Das (noch nicht marktreife) Ding besteht aus einem Material namens „Micrashell“, das „abriebfest“ und angeblich leicht zu desinfizieren ist. Einige Abschnitte sind abnehmbar, sodass gewisse Körperpartien zugänglich sind und ein Zugriff ermöglicht wird. „Mit Micrashell kann der Benutzer klar durch ein Schutzschild sehen, sicher durch ein Filtersystem atmen, trinken, vapen, Sex haben und sogar sein Telefon aufladen“, heißt es dazu auf Instagram. Stellt sich halt nur die Frage, wer das genau wollen soll und ob das Gefummel im Raumanzug nicht eher zu einem „Na gut, dann nicht“ führt.

Und was fällt einem Puff-Besitzer so ein? Kurzer Stopp in Landshut, wo man es im „Erlebnishotel Lustra“ mit „Drive-in-Erotik“ probierte, um in „schweren Zeiten etwas Ablenkung zu bieten“. Statt Rein-Raus-im-Laufhaus strippten in der erotischen Durchfahrtsstraße professionelle Tänzerinnen auf Podesten. „Fünf Autos passen pro Durchgang ins Zelt, in dem sechs Gogostangen und eine Lichtanlage aufgebaut sind. Ein DJ beschallt die tanzenden Damen und Männer wie auch die neugierigen Gäste mit Musik. In den Autos sitzen hauptsächlich junge und Männer mittleren Alters. Aber auch Pärchen wollen sich die Gaudi im Landshuter Industriegebiet nicht entgehen lassen“, berichtete die Lokalpresse. Kostenpunkt pro Fahrzeug: 35 Euro, inklusive Gratis-Piccolo-Sprudel.

Da wäre noch die Sache mit dem Zusammenhalt. Junge Filmemacher aus Berlin hatten laut ZDF online die Idee, mit ihrem Porno „Sex in Times of Corona“ Geldspenden für Sexarbeiter in Not zu sammeln. Gelungen! Der Film ist amüsant – und zeigt in elf Episoden, wie sexuelle Befriedigung in der Virenkrise funktionieren könnte. In einer Szene greift ein Paar zum „Dildo am Stiel“, damit der geforderte Abstand eingehalten werden kann – was für eine hübsche Alternative zum berühmten „Baby-Elefanten“. Der angenehme Nebeneffekt: Es kamen ein paar Tausender an Spenden zusammen.