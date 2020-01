Bloggerin: "Mein Leben mit dem Borderline-Syndrom"

Magst du Kaffee mit Hafermilch?“, fragt Leonie-Rachel Soyel, bringt zwei Tassen aus der Küche, setzt sich aufs Sofa und beginnt zu erzählen. Neben ihr Waldi, der Jack Russel Terrier. 26.000 Menschen verfolgen auf Instagram, was die 29-Jährige denkt. Von ihrem „Self Love Blog“ lebt sie. Das klingt auf den ersten Blick perfekt.

„Mir geht es im Moment nicht gut“, sagt sie. „Zu Weihnachten hat mich mein Freund verlassen, in einer Woche werde ich allein in den Urlaub fliegen. Finanziell ist es im Moment auch schwierig. Ich weiß, das sind Sorgen, die andere auch haben. Bei mir kommen aber ein paar Extras dazu.“ Leonie- Rachel hat eine Borderlinestörung, was sie vor zwei Jahren in ihrem Blog öffentlich machte: „Ich kann euch sagen, meine Welt sieht oft nicht so rosig aus. Denn ich falle in extrem tiefe emotionale Löcher, aus denen ich alleine oft nicht mehr herauskomme. Ich habe Borderline.“